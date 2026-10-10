مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يتراجع 1500 جنيه من القمة

شهد سعر الذهب اليوم في مصر، السبت 10 أكتوبر 2026، تحركات محدودة في محلات الصاغة، بعدما افتتح عيار 21، الأكثر تداولًا بين المواطنين، التعاملات عند مستوى 6150 جنيهًا للجرام، وهو السعر نفسه الذي اختتم عنده جلسة الجمعة.

ويأتي ذلك بعد ارتفاع عيار 21 بنحو 20 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي، بنسبة زيادة بلغت 0.33%، قبل أن يسجل تراجعًا محدودًا بقيمة 5 جنيهات وفقًا لآخر تحديث، في وقت تتواصل فيه التساؤلات بشأن مستقبل الأسعار ومدى ملاءمة المستويات الحالية للشراء أو البيع.



سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 الآن

افتتح الذهب عيار 21 تعاملات السبت عند 6150 جنيهًا للجرام، محافظًا على مستوى إغلاق جلسة الجمعة، بعدما سجل خلال الأسبوع الماضي ارتفاعًا من 6130 جنيهًا إلى 6150 جنيهًا.



وبلغت مكاسب الجرام خلال الأسبوع نحو 20 جنيهًا، بما يعادل 0.33%، فيما أشار آخر تحديث للأسعار إلى انخفاض بقيمة 5 جنيهات، ما يعكس استمرار التحركات المحدودة للمعدن الأصفر.

ويظل عيار 21 الأكثر متابعة بين المواطنين، نظرًا لانتشاره الواسع في محلات الصاغة، سواء لأغراض شراء المشغولات الذهبية أو الادخار والاستثمار.

أسعار الذهب اليوم السبت 10 أكتوبر 2026

سجل سعر الذهب اليوم في مصر المستويات التالية، وفقًا للأسعار الواردة في آخر تحديث:

سعر الذهب عيار 24: 7029 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 21: 6150 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 18: 5271 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 14: 4100 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب: 49200 جنيه.

وتعكس هذه الأسعار مستويات التداول المعلنة للأعيرة المختلفة، مع مراعاة أن التكلفة النهائية لشراء المشغولات الذهبية قد تختلف بحسب المصنعية والدمغة وهوامش البيع والشراء.

عيار 21 يفقد 1500 جنيه مقارنة بأعلى مستوى

تكشف مقارنة المستويات الحالية عن تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 مقارنة بأعلى سعر سجله خلال مارس الماضي، عندما وصل الجرام إلى 7650 جنيهًا.

وباحتساب الفارق بين السعرين، يكون عيار 21 قد فقد نحو 1500 جنيه للجرام، بما يعادل انخفاضًا يقارب 19.6% عن المستوى المرتفع المسجل في مارس.

ويبرز هذا الفارق حجم التقلبات التي شهدتها أسعار المعدن الأصفر خلال الأشهر الماضية، رغم الارتفاع المحدود الذي تحقق خلال الأسبوع الأخير.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب بنحو 2000 جنيه مقارنة بمستواه خلال سبتمبر الماضي، ليسجل حاليًا 49200 جنيه، وفقًا للبيانات الواردة.

وتوضح هذه التحركات أهمية التمييز بين الارتفاعات الأسبوعية المحدودة والاتجاه العام للأسعار خلال فترات زمنية أطول.



سعر الذهب عالميًا.. الأونصة ترتفع 1.3%

على المستوى العالمي، ارتفعت أونصة الذهب بنسبة 1.3% خلال الأسبوع الماضي، لتغلق التعاملات عند مستوى 4194 دولارًا، بعدما سجلت أعلى مستوى لها خلال الفترة عند 4207 دولارات.

وجاء هذا الأداء بالتزامن مع تراجع أسعار النفط والدولار الأمريكي وعوائد السندات من مستوياتها المرتفعة، وهي عوامل تؤثر في حركة الذهب بالأسواق العالمية.

وتحظى تحركات الأونصة بأهمية كبيرة عند متابعة سعر الذهب اليوم في مصر، باعتبار أن الأسعار المحلية تتأثر بالتغيرات العالمية، إلى جانب عوامل أخرى مرتبطة بسعر صرف العملات وظروف العرض والطلب داخل محلات الصاغة.

ورغم الارتفاع الأسبوعي للأونصة، فإن استمرار التقلبات يجعل من الصعب الاعتماد على حركة جلسة واحدة أو أسبوع واحد لتحديد الاتجاه المقبل بصورة مؤكدة.

ماذا تعني الفجوة بين السعر العالمي والمحلي؟

تظل الفجوة السعرية بين الذهب في الأسواق العالمية ومستوياته داخل مصر أحد المؤشرات التي يمكن الاستعانة بها عند تحليل حركة الأسعار.

وتساعد هذه الفجوة على فهم العلاقة بين السعر العالمي للمعدن الأصفر والظروف التي تؤثر في تسعيره محليًا، بما يشمل عوامل العرض والطلب وتكاليف التداول.

لكن الفجوة السعرية لا تمثل وحدها مؤشرًا كافيًا للتنبؤ باتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة، إذ تتداخل معها متغيرات اقتصادية ومالية أخرى.

ولهذا، فإن متابعة سعر الذهب اليوم في مصر تحتاج إلى النظر في حركة الأونصة العالمية، وسعر الصرف، والتغيرات التي تشهدها محلات الصاغة، بدلًا من الاعتماد على مؤشر منفرد.

هل تشتري الذهب الآن أم تنتظر انخفاض الأسعار؟

يثير استقرار عيار 21 قرب مستوى 6150 جنيهًا تساؤلات لدى المواطنين بشأن الوقت المناسب لشراء الذهب، خاصة بعد اتساع الفارق بين السعر الحالي وأعلى مستوى سجله الجرام خلال مارس الماضي.

ويتوقف قرار الشراء في الأساس على الهدف من اقتناء المعدن الأصفر، سواء كان بغرض الادخار طويل الأجل أو الاستثمار لفترة قصيرة أو شراء المشغولات الذهبية.



وبالنسبة للراغبين في الاحتفاظ بالذهب لفترات طويلة، قد يكون الشراء على مراحل أحد الخيارات التي تساعد على توزيع مخاطر تقلب الأسعار، بدلًا من توجيه كامل المبلغ للشراء عند مستوى سعري واحد.

أما المستثمرون الذين يستهدفون تحقيق مكاسب سريعة، فيحتاجون إلى متابعة حركة الأسعار بصورة أكثر دقة، مع مراعاة الفارق بين سعري الشراء والبيع، وتكلفة المصنعية والرسوم المرتبطة بالتعاملات.

ولا يعني تراجع الذهب عن قمته السابقة أن الأسعار وصلت بالضرورة إلى أدنى مستوياتها، كما لا يضمن الارتفاع الأسبوعي استمرار الصعود خلال الفترة المقبلة.

هل الوقت مناسب لبيع الذهب؟

بالنسبة للمواطنين الذين يمتلكون الذهب بالفعل، فإن استقرار الأسعار أو ارتفاعها خلال فترة قصيرة لا يعني بالضرورة أن البيع يمثل الخيار الأفضل في جميع الحالات.

ويعتمد القرار على مجموعة من العوامل، أبرزها سعر الشراء الأصلي، ومدى احتياج صاحب الذهب إلى السيولة المالية، والهدف الذي دفعه إلى الاحتفاظ بالمعدن الأصفر.

فقد يختلف موقف من اشترى الذهب عند مستويات منخفضة عن شخص اقتناه بالقرب من القمة السعرية المسجلة خلال مارس الماضي.

ومن هنا، فإن مقارنة سعر الشراء بالتكلفة الحالية للبيع تساعد على تقييم المكاسب أو الخسائر المحتملة، مع احتساب أي فروق سعرية أو مصروفات إضافية.

صناديق الذهب العالمية وتأثيرها على الأسعار

تستمر تحركات صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب في جذب اهتمام المتعاملين، خاصة مع وصول حيازاتها العالمية إلى مستويات قياسية، واستمرار التدفقات الاستثمارية رغم تراجع الأسعار خلال سبتمبر.

وتعكس هذه التدفقات استمرار اهتمام شريحة من المستثمرين بالمعدن الأصفر، لكنها لا تعني بالضرورة أن الأسعار ستواصل الارتفاع دون تصحيحات أو فترات تراجع.

وتبقى حركة الاستثمارات العالمية من العوامل التي تستحق المتابعة عند تقييم اتجاه سعر الذهب اليوم في مصر، إلى جانب أداء الدولار وعوائد السندات والأسعار العالمية.



توقعات الذهب خلال الفترة المقبلة

تتوقف التحركات المقبلة للذهب على مجموعة من المؤثرات المحلية والعالمية، في مقدمتها اتجاه الأونصة، وتحركات الدولار، وعوائد السندات، ومستويات الطلب الاستثماري.

ورغم تسجيل الأونصة ارتفاعًا أسبوعيًا بنسبة 1.3%، واحتفاظ عيار 21 بمستوى 6150 جنيهًا عند افتتاح تعاملات السبت، فإن هذه المعطيات لا تكفي للجزم باتجاه الأسعار خلال الأيام المقبلة.

ويظل سعر الذهب اليوم في مصر محل متابعة من المواطنين والمستثمرين، خاصة مع استمرار الفارق الكبير بين مستوياته الحالية والقمة المسجلة في مارس الماضي.

وقبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع، تبقى مقارنة الأسعار والتكاليف والأهداف الاستثمارية خطوة أساسية، دون افتراض أن المستويات الحالية تمثل قاعًا نهائيًا للأسعار أو بداية مؤكدة لموجة صعود جديدة، كما يجب حساب المصنعية التي تترواح بين 100- 300 جنيه للجرام.