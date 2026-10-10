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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

طلع 10 جنيهات.. سعر الذهب في الصاغة الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

ارتفع سعر الذهب في مصر  مع أول تعاملات مسائية له اليوم السبت 10-10-2026 على مستوي محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب يرتفع

وصعد سعر جرام الذهب مقدار 10 جنيهات جديدة لليوم الثالث على الثالث على التوالي.

سعر الذهب في مصر

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6150 جنيها.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7028 جنيها للشراء و 6971 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6442 جنيها للشراء و 6390 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6150 جنيها للشراء و 6100 جنيه للبيع.

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشاراً 5271 جنيها للشراء و 5228 جنيها للبيع .

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 49.2 ألف جنيه للشراء و 48.8 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4194 دولارا للشراء و 4193 دولارا للبيع.

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