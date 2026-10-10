ارتفاع 30 جنيهًا خلال يومين .. ماذا حدث لـ أسعار الذهب اليوم؟

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات اليوم السبت 10 أكتوبر 2026، بعد ارتفاع سعر الجرام بنحو 30 جنيهًا في المتوسط على مدار اليومين الماضيين، وفقًا لآخر تحديثات الأسعار المتداولة في السوق المحلية.

تحركات الذهب خلال اليومين الماضيين

شهدت أسعار الذهب زيادة محدودة خلال اليومين الماضيين، قبل أن تدخل مرحلة من الاستقرار مع بداية التعاملات الصباحية اليوم، لتسجل مختلف الأعيرة مستوياتها دون تغيير يُذكر.

أسعار الذهب اليوم في الصاغة

عيار 24: 7017 جنيهًا للشراء و6971 جنيهًا للبيع.

عيار 22: 6432 جنيهًا للشراء و6390 جنيهًا للبيع.

عيار 21: 6140 جنيهًا للشراء و6100 جنيه للبيع.

عيار 18: 5262 جنيهًا للشراء و5228 جنيهًا للبيع.

وسجلت أوقية الذهب في السوق المحلية نحو 49.12 ألف جنيه للشراء و48.8 ألف جنيه للبيع.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب في السوق المصرية بحركة الأسعار العالمية للمعدن الأصفر، وسعر صرف العملات، ومستويات العرض والطلب.

ويتابع المستهلكون تطورات الأسعار بصورة مستمرة لتحديد توقيت الشراء، مع ضرورة احتساب المصنعية والدمغة عند تقدير التكلفة النهائية للمشغولات الذهبية.