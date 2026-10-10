طفرة تجارة الذهب تمنح كبرى البنوك العالمية مكاسب استثنائية بـ5 مليارات دولار

تتجه البنوك العالمية إلى تحقيق أرباح قياسية تصل إلى 5 مليارات دولار من تداول المعادن النفيسة خلال العام الجاري، مدفوعة بارتفاع اهتمام المستثمرين بالذهب والفضة والتقلبات الحادة في الأسعار والتوترات الجيوسياسية والتجارية التي أوجدت فرصًا واسعة لتحقيق المكاسب.

وذكرت وكالة أنباء "بلومبيرج" أن بنك "جيه بي مورجان تشيس" تصدر المشهد محققًا نحو 700 مليون دولار من تداول المعادن النفيسة خلال النصف الأول من العام، بينما تجاوزت أرباح بنك "دويتشه" من هذا النشاط 200 مليون دولار، كما عززت عدة بنوك كبرى، من بينها "جولدمان ساكس" و"بنك أوف أميركا" ومورجان ستانلي" اعتمادها على تداول الطاقة والمعادن بوصفه مصدرًا مهمًا للإيرادات.

وساهمت موجة المضاربات التي دفعت أسعار الذهب والفضة إلى مستويات قياسية في زيادة الأرباح، إلى جانب استفادة المتداولين من الفجوات السعرية بين الأسواق العالمية، كما تسعى بنوك إضافية إلى دخول سوق خدمات حفظ السبائك وتسوية معاملاتها في لندن، في ظل اشتداد المنافسة على الأنشطة المرتبطة بتجارة الذهب.

ورغم النتائج الإيجابية، تواجه الأسواق مخاطر مرتبطة بتقلب الأسعار والحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة، وهي عوامل قد تؤدي إلى خسائر كبيرة إذا تحركت الأسواق عكس توقعات المتداولين.

ومع استمرار ارتفاع الأسعار مقارنة بمستويات بداية عام 2024، يسود التفاؤل بين العاملين في القطاع، بالتوازي مع التحذيرات من الإفراط في الثقة والمخاطرة.



