حقيقة صادمة عن الباذنجان واحتوائه على الحديد.. لماذا يتحول لونه إلى الأسود بعد التقطيع؟

يعتقد كثيرون أن الباذنجان من الأطعمة الغنية بالحديد، وأن تناوله بكميات كبيرة قد يساعد على علاج الأنيميا وفقر الدم، خاصة أن لونه يتغير إلى البني أو الأسود بعد تقطيعه وتركه معرضًا للهواء.

لكن هذه المعلومة الشائعة لا تعكس حقيقة القيمة الغذائية للباذنجان، إذ يحتوي على كمية محدودة من الحديد، بينما يتميز باحتوائه على الألياف ومركبات نباتية مضادة للأكسدة.

هل الباذنجان غني بالحديد ويعالج الأنيميا؟

وفي هذا السياق، كشف الدكتور أحمد أبو الريش، أخصائي العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية، حقيقة احتواء الباذنجان على الحديد، موضحًا أسباب تغير لونه بعد التقطيع، إلى جانب أبرز فوائده الصحية، وذلك في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وأوضح الدكتور أحمد أبو الريش أن الاعتقاد بأن الباذنجان مصدر غني بالحديد من المعلومات الغذائية الشائعة غير الدقيقة، مشيرًا إلى أن كل 100 جرام من الباذنجان النيئ تحتوي على نحو 0.2 ملليجرام من الحديد، وهي كمية محدودة لا تجعله مصدرًا رئيسيًا لهذا العنصر.

وأضاف أن الاعتماد على الباذنجان وحده لعلاج الأنيميا ليس اختيارًا مناسبًا، لأن علاج فقر الدم يتطلب تحديد السبب، سواء كان نقص الحديد أو نقص بعض الفيتامينات أو وجود مشكلة صحية أخرى، ثم اتباع العلاج المناسب وفقًا لتقييم الطبيب.

ومن الأطعمة التي يمكن أن تساعد على توفير الحديد ضمن النظام الغذائي اللحوم والبقوليات وبعض الخضراوات الورقية، مع مراعاة أن الحديد الموجود في المصادر النباتية أقل قابلية للامتصاص مقارنة بالحديد الموجود في المصادر الحيوانية، ويمكن تحسين امتصاصه بتناول مصادر فيتامين C، مثل الليمون والفلفل الحلو.

هل الباذنجان غني بالحديد ويعالج الأنيميا؟

لماذا يتحول لون الباذنجان إلى البني أو الأسود بعد تقطيعه؟

من الأسباب التي ساهمت في انتشار الاعتقاد بأن الباذنجان غني بالحديد تغير لونه بعد تقطيعه وتركه معرضًا للهواء، إذ يظن البعض أن هذا التحول اللوني دليل على وجود نسبة مرتفعة من الحديد.

لكن الدكتور أحمد أبو الريش أوضح أن تغير اللون يرجع إلى عملية تُعرف باسم «الأكسدة الإنزيمية»، وليس إلى ارتفاع نسبة الحديد في الباذنجان.

وتحدث هذه العملية عندما يتعرض لب الباذنجان للهواء، فيتفاعل إنزيم يُعرف باسم بوليفينول أوكسيداز (Polyphenol oxidase) مع بعض المركبات الفينولية الموجودة في النبات، ما يؤدي إلى تكوّن مركبات تسبب ظهور اللون البني أو الداكن.

وبالتالي، فإن اسمرار الباذنجان بعد التقطيع لا يُعد دليلًا على احتوائه على الحديد، وإنما هو تغير كيميائي طبيعي يحدث عند تعرض أنسجته للهواء.

هل الباذنجان غني بالحديد ويعالج الأنيميا؟

فوائد الباذنجان الصحية.. لماذا يستحق إضافته إلى نظامك الغذائي؟

رغم أن الباذنجان ليس مصدرًا غنيًا بالحديد، فإنه يتمتع بقيمة غذائية جيدة، ويحتوي على الألياف ومركبات نباتية ومضادات للأكسدة يمكن أن تسهم في دعم الصحة العامة.

ـ الباذنجان غني بمضادات الأكسدة:

تحتوي القشرة البنفسجية للباذنجان على مركبات الأنثوسيانين، ومن بينها مركب الناسونين (Nasunin)، الذي يتمتع بخصائص مضادة للأكسدة في الدراسات المعملية.

وتساعد مضادات الأكسدة على مواجهة الإجهاد التأكسدي الناتج عن تراكم الجذور الحرة، لكن لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات البشرية لتحديد مدى تأثير تناول الباذنجان تحديدًا في الوقاية من الأمراض.

هل الباذنجان غني بالحديد ويعالج الأنيميا؟

ـ فوائد الباذنجان لصحة القلب:

يحتوي الباذنجان على الألياف وبعض المركبات النباتية التي قد تدعم صحة القلب والأوعية الدموية ضمن نظام غذائي متوازن.

ويمكن أن تساعد الأنظمة الغذائية الغنية بالألياف والخضراوات على تحسين جودة النظام الغذائي وصحة القلب، لكن لا ينبغي اعتبار الباذنجان وحده علاجًا لارتفاع الكوليسترول الضار (LDL)، أو بديلًا عن الأدوية الموصوفة عند الحاجة إليها.

ـ هل الباذنجان مفيد لصحة الدماغ؟:

يحتوي الباذنجان، وخاصة قشرته البنفسجية، على مركب الناسونين، الذي أظهرت دراسات معملية خصائص مضادة للأكسدة، مع اهتمام بحثي بدوره المحتمل في حماية أغشية الخلايا من التلف التأكسدي.

ومع ذلك، لا توجد أدلة بشرية كافية للجزم بأن تناول الباذنجان يحسن الذاكرة أو التواصل العصبي أو يمنع أمراض الدماغ، ولذلك ينبغي التمييز بين النتائج الأولية للدراسات المعملية والفوائد المثبتة لدى الإنسان.

هل الباذنجان غني بالحديد ويعالج الأنيميا؟

ـ الباذنجان يحسن الهضم ويساعد على الوقاية من الإمساك:

تساعد الألياف الموجودة في الباذنجان على دعم حركة الأمعاء، ويمكن أن تسهم في تقليل فرص الإصابة بالإمساك عند تناولها ضمن نظام غذائي يحتوي على كمية كافية من الألياف والسوائل.

كما يمكن أن تستفيد بعض البكتيريا النافعة في الأمعاء من مكونات الأطعمة النباتية، بما يدعم صحة الجهاز الهضمي.

ـ هل الباذنجان مناسب للدايت؟:

يمكن أن يكون الباذنجان اختيارًا مناسبًا للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا لإنقاص الوزن، لأنه منخفض السعرات الحرارية نسبيًا عند تحضيره دون كميات كبيرة من الدهون.

لكن طريقة الطهي تؤثر في قيمته الغذائية وسعراته؛ فالباذنجان المقلي يمتص الزيت، ما قد يزيد محتواه من السعرات الحرارية مقارنة بالباذنجان المشوي أو المطهو في الفرن.

هل الباذنجان غني بالحديد ويعالج الأنيميا؟

ما أفضل طريقة لتناول الباذنجان للاستفادة من فوائده؟

للحصول على فوائد الباذنجان ضمن نظام غذائي متوازن، يمكن اتباع النصائح التالية:

ـ تناوله مشويًا أو مطهوًا في الفرن بدلًا من قليه بكميات كبيرة من الزيت.

ـ الاحتفاظ بالقشرة البنفسجية عند إعداد الوصفات المناسبة، لأنها تحتوي على مركبات نباتية مضادة للأكسدة.

ـ تناوله مع مصادر البروتين والخضراوات والحبوب الكاملة لتنويع العناصر الغذائية.

ـ عدم الاعتماد عليه وحده لتعويض نقص الحديد أو علاج الأنيميا.

الاهتمام بتنوع مصادر الحديد في النظام الغذائي، واستشارة الطبيب عند وجود أعراض فقر الدم أو ثبوت نقص الحديد بالتحاليل.