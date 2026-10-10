وفاة المطرب الشعبي حمدي سلامة عن عمر 66 عامًا

أعلن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، وفاة المطرب الشعبي حمدي سلامة عن عمر ناهز 66 عامًا، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.

ونعى مصطفى كامل الراحل عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، وكتب: «البقاء والدوام لله، الزميل العزيز المحترم حمدي سلامة، في ذمة الله، اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناتك».

جنازة وعزاء حمدي سلامة

ومن المقرر أن يعلن مصطفى كامل موعد ومكان جنازة وعزاء حمدي سلامة خلال الساعات القليلة المقبلة.

من هو حمدي سلامة؟

ارتبط اسم المطرب الشعبي حمدي سلامة بالوسط الموسيقي المصري من خلال نشاطه الفني.