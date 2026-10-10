عايز أتبسطلي يومين.. محمود الليثي: مش عايز أدخل في صراعات مع حد لحد ما أقابل ربنا

شارك المطرب محمود الليثي رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، تحدث خلالها عن رغبته في العيش بسلام نفسي، والابتعاد عن الصراعات والمنافسة مع الآخرين، مؤكدًا أن هدفه هو أن يترك الدنيا دون أن يظلم أحدًا أو يتسبب في أذى لأي شخص.

وكتب محمود الليثي: «أنا جاي الدنيا دي أعبد ربنا وبس، وأكل عيش، وأتبسطلي يومين، وأعيش في سلام نفسي لحد ما أقابل وجه كريم».

وأضاف: «لكن مش عايز أخش في صراعات مع الدنيا، ولا سباقات مع حد، ولا أطلع الأول على العالم والسبع قارات، ولا عايز أبقى أحسن من حد، ولا عايز مناصب، نفسي زمان، بس عايز أخرج من الدنيا دي على نضيف».

وتابع المطرب محمود الليثي رسالته مؤكدًا رغبته في الحفاظ على علاقاته بالآخرين دون ظلم أو حقد، قائلًا: «وأقابل ربنا على نضيف، لا أظلم حد، ولا أكره حد، ولا أحقد على حد، ولا آكل حقوق حد، ولا أفترى وأستقوى على حد، ولا أكسر بخاطر حد، عايز أخرج منها على نضيف كده».

محمود الليثي يستعد لطرح دويتو مع حمادة الأسمر

وعلى الصعيد الفني، يستعد المطرب محمود الليثي لطرح دويتو غنائي جديد يجمعه بالمطرب حمادة الأسمر، خلال الفترة المقبلة، في تعاون يجمع بينهما لأول مرة في عمل غنائي مشترك.

ونشر حمادة الأسمر مقطع فيديو عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله برفقة محمود الليثي أثناء الاحتفال بتسجيل جزء من الأغنية الجديدة داخل الاستوديو، وسط أجواء من الحماس والتفاعل مع العمل.

ويعمل الثنائي حاليًا على الانتهاء من التفاصيل النهائية للأغنية، تمهيدًا لطرحها للجمهور، على أن يُعلن عن اسمها وموعد إطلاقها خلال الفترة المقبلة، إلى جانب تفاصيل طريقة تقديمها.

ويواصل محمود الليثي نشاطه الفني من خلال إحياء عدد من الحفلات، فيما يحرص حمادة الأسمر على تقديم أعمال غنائية جديدة لجمهوره خلال الفترة الحالية.