قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو تريكة يوجه رسالة للاعبين الشباب بسبب ميرينو: بطل العالم ينزل في الدقيقة 90 ويضغط بكل قوته
خبير عسكري يوضح عبقرية قرار الرئيس السادات وخطة الخداع الاستراتيجي التي يتم تدريسها حتى اليوم
الأرصاد: أمطار رعدية وسيول محتملة حتى الجمعة.. والعظمى 39 درجة على جنوب الصعيد
بلومبرج: المخاطر العالمية تعيد رسم خريطة التهديدات وتضع الدول الغنية في الواجهة
مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يتراجع 1500 جنيه من القمة
أسعار الذهب الآن.. عيار 24 وصل 7 آلاف جنيه
%90 من قرارات العلاج على نفقة الدولة خلال 3 أيام.. والميكنة تختصر رحلة المرضى
افتكرها شوكولاتة.. صغير يبتلع قطعة حشيش أثناء حفل زفاف بـ 15 مايو
إعادة تخصيص الوحدات السكنية للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الجديدة.. تفاصيل
وفاة المطرب الشعبي حمدي سلامة عن عمر 66 عامًا
لقيا مصرعهما في تبادل اطلاق النار.. حقيقة إستهداف الأمن لزوج سيدة وشقيقها بالاسماعيلية
بعد وفاتها.. متى يعلن مجلس النواب خلو مقعد الراحلة أماني أبو سحلي؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بلومبرج: المخاطر العالمية تعيد رسم خريطة التهديدات وتضع الدول الغنية في الواجهة

كريستالينا جورجييفا
كريستالينا جورجييفا

 يستعد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعقد اجتماعاتهما السنوية في بانكوك هذا الأسبوع وسط تحول لافت في طبيعة المخاطر الاقتصادية العالمية، إذ لم تعد أزمة الديون تقتصر على الاقتصادات النامية، بل أصبحت تهدد بعضا من أغنى دول العالم.

وشهدت الولايات المتحدة وأوروبا واليابان ارتفاعا حادا في تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة والتضخم نتيجة الحرب الأمريكية على إيران.

وذكرت وكالة "بلومبرج" أنه يترتب على هذا الارتفاع زيادة الأعباء المالية المترتبة على خدمة الديون الحكومية التي بلغت مستويات تاريخية، ما يدفع الحكومات إلى مزيد من الاقتراض لسداد التزاماتها، في دائرة مفرغة تثير قلق المؤسسات المالية الدولية.

وتعد هذه التطورات غير معتادة بالنسبة لصندوق النقد الدولي الذي اعتاد التركيز على إنقاذ الدول الفقيرة والمتعثرة ماليا.

وأكدت المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجييفا أن قضايا الديون والطاقة، إلى جانب التفاوت في الاستفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي، تتصدر جدول أعمال الاجتماعات، محذرة من أن ارتفاع مدفوعات الفائدة سيحد من قدرة الحكومات على دعم المواطنين في مواجهة تكاليف المعيشة المرتفعة، ما يزيد من احتمالات الاحتقان الاجتماعي والاضطرابات الشعبية.

وتشير بيانات معهد التمويل الدولي إلى أن الحكومات في الاقتصادات المتقدمة تدفع أكثر من 3.3 تريليون دولار سنويا كفوائد على ديونها، وهو رقم يفوق الإنفاق العالمي على الدفاع أو الذكاء الاصطناعي كما بلغ متوسط عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات في دول مجموعة السبع 4.3% للمرة الأولى منذ عام 2008.

ورغم هذه المخاطر، يرى بعض الخبراء أن الوضع لا يرقى بعد إلى مستوى أزمة ديون حقيقية، مشيرين إلى أن ارتفاع العوائد يرتبط بشكل رئيسي بارتفاع أسعار النفط وتشديد السياسات النقدية.

وفي المقابل، تبدو العديد من الاقتصادات الناشئة أكثر قدرة على الصمود بفضل الإصلاحات والاحتياطيات التي بنتها منذ الأزمات المالية السابقة، ما يسلط الضوء على مفارقة جديدة مفادها بأن مواطن الضعف المالي باتت تتركز بشكل متزايد في الاقتصادات المتقدمة.

صندوق النقد الدولي البنك الدولي بلومبرج زيادة الأعباء المالية خدمة الديون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التصالح على مخالفات البناء

قرار رسمي من الحكومة بشأن التصالح على مخالفات البناء.. الخطوات والأوراق المطلوبة

صورة أرشيفية

مصادر مطلعة لرويترز: سماع دوي انفجار قوي في مطار بالعاصمة السعودية

الاهلي

قرار مفاجئ من الأهلي قبل مواجهة الزمالك في الدوري.. ماذا يحدث؟

ترامب

ترامب: إثيوبيا أخذت كل مياه النيل

إذا صليت الفجر

هل إذا صليت الفجر لا أصلي الصبح؟.. بينهما خطأ واحد لا تعرفه

سعر الذهب اليوم

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يتراجع 1500 جنيه من القمة

ماذا قال الرسول عن الجيش المصري

ماذا قال الرسول عن الجيش المصري؟.. الإفتاء: شهد له بأمرين

طرابزون سبور

موعد مباراة طرابزون سبور وسامسون سبور في الدوري التركي والقناة الناقلة

ترشيحاتنا

نظافة الشوارع

حملات مكثفة لرفع كفاءة النظافة بشوارع الهرم

الدكتور محمود فؤاد - رئيس حي العجوزة

رفع تجمعات المياه بشارع 26 يوليو أمام نادي الترسانة لتسيير الحركة المرورية

بقيادة "الوالي".. زهور بورسعيد يشن حملة للتصدي للمخالفات التنظيمية بمنطقة التعاونيات

زهور بورسعيد يشن حملة للتصدي للمخالفات التنظيمية بمنطقة التعاونيات

بالصور

حقيقة صادمة عن الباذنجان واحتوائه على الحديد.. لماذا يتحول لونه إلى الأسود بعد التقطيع؟

هل الباذنجان غني بالحديد ويعالج الأنيميا؟
هل الباذنجان غني بالحديد ويعالج الأنيميا؟
هل الباذنجان غني بالحديد ويعالج الأنيميا؟

باللون الأخضر.. فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة صباحية

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

بفستان يبرز جمالها.. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بإطلالة سماوية أنيقة

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

احترس.. عادات يومية تضر الكلى دون أن نشعر

الكلى
الكلى
الكلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حصاد الحروف

سامر شقير

سامر شقير يكتب: هل نستخدم التكنولوجيا أم بدأت التكنولوجيا تستخدمنا؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

الدكتورة نسرين حجاج

الدكتورة نسرين حجاج تكتب: أكتوبر ليس ماضيًا.. بل أمن قومي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

المزيد