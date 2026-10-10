رئيس وزراء ماليزيا: نتطلع إلى فتح آفاق جديدة للتعاون مع مصر

أعرب رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم ، عن تطلع بلاده لفتح آفاق جديدة للتعاون مع مصر بما يخدم رفاهية شعبي البلدين.

وقال رئيس وزراء ماليزيا، على صفحته الرسمية على فيسبوك، إن مصر دولة صديقة ومحورية، مضيفا أن علاقات الصداقة مع مصر ستواصل ازدهارها مستندة إلى الاحترام المتبادل والروابط التاريخية الراسخة.

وأعرب إبراهيم عن أمله في أن تسهم زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ماليزيا في مواصلة تعزيز أواصر الصداقة وتوطيد التعاون الاستراتيجي بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

كان رئيس الوزراء الماليزي قد أكد ، خلال زيارة الرئيس السيسي لبلاده ، أن مصر شريك رئيسي لماليزيا في المنطقة العربية والقارة الإفريقية، وأن هناك إمكانات كبيرة لتوسيع نطاق التجارة والاستثمارات، وتعزيز الربط الجوي، واستكشاف فرص التعاون في قطاعات أشباه الموصلات، والصناعات الكهربائية والإلكترونية، والزراعة، والصناعات الدوائية.