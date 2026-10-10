الزمالك يتحرك لتأمين بقاء فتوح.. وممدوح عباس كلمة السر

كشف الإعلامي أمير هشام عن تحركات مبدئية من جانب نادي الزمالك لتجديد عقد أحمد فتوح، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم، في ظل رغبة النادي في الحفاظ على خدماته خلال الفترة المقبلة.

وقال أمير هشام، خلال تصريحات تلفزيونية، إن ملف تجديد عقد فتوح سيتم فتحه رسميًا خلال الفترة المقبلة، من أجل الحصول على توقيعه والاستمرار ضمن صفوف الفريق الأبيض.

وأضاف أن ممدوح عباس، الرئيس الشرفي لنادي الزمالك، قد يتدخل لإقناع اللاعب بتوقيع عقد جديد، خاصة أن فتوح يُعد أحد العناصر المهمة والركائز الأساسية داخل صفوف الفريق.

وأشار إلى أن فتوح من اللاعبين المميزين الذين يمتلكون بصمة واضحة مع الزمالك، مؤكدًا أهمية تجديد عقده للحفاظ على استقرار الفريق والاستفادة من إمكاناته خلال المرحلة المقبلة.