موعد مباراة طرابزون سبور وسامسون سبور في الدوري التركي والقناة الناقلة

يستعد فريق طرابزون سبور، بقيادة النجم المصري محمد صلاح، لخوض مواجهة مهمة أمام نظيره سامسون سبور، عصر اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري التركي لكرة القدم موسم 2026/2027، في لقاء يسعى خلاله الفريق لمواصلة نتائجه الإيجابية والتقدم في جدول الترتيب.

ويحل طرابزون سبور ضيفًا على سامسون سبور، على ملعب «سامسون»، في إطار منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري التركي، حيث يطمح الفريق إلى تحقيق انتصار جديد يعزز حظوظه في المنافسة على المراكز المتقدمة خلال الموسم الحالي.

ويدخل طرابزون سبور المباراة وهو يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 10 نقاط، بينما يعاني سامسون سبور من تراجع نتائجه، إذ يحتل المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط، ما يمنح المواجهة أهمية كبيرة لكلا الفريقين.

محمد صلاح يقود طموحات طرابزون سبور

ويخوض طرابزون سبور اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على جالطة سراي بأربعة أهداف دون مقابل في الجولة الماضية، في مباراة تألق خلالها محمد صلاح بصورة لافتة، بعدما سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفًا آخر، ليساهم بشكل مباشر في الانتصار العريض لفريقه.

ويتصدر النجم المصري قائمة هدافي طرابزون سبور، كما يتربع على صدارة ترتيب هدافي الدوري التركي خلال الموسم الحالي، بعدما رفع رصيده إلى 7 أهداف، ليصبح أحد أبرز الأسلحة الهجومية التي يعتمد عليها الفريق في مواصلة انتصاراته.

ويأمل محمد صلاح في استثمار تألقه الأخير أمام جالطة سراي، ومواصلة هز الشباك خلال مواجهة سامسون سبور، من أجل تعزيز صدارته لقائمة الهدافين ومساعدة فريقه على حصد النقاط الثلاث.

بروفة أخيرة قبل دوري المؤتمر الأوروبي

وتحظى المباراة بأهمية إضافية بالنسبة إلى طرابزون سبور، إذ تمثل الاختبار الأخير للفريق قبل انطلاق مشواره في مرحلة الدوري من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، عندما يواجه فريق كوبس الفنلندي يوم الخميس المقبل.

موعد مباراة طرابزون سبور وسامسون سبور والقناة الناقلة

تنطلق مباراة طرابزون سبور وسامسون سبور اليوم السبت في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة والسعودية، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري التركي.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة «بي إن سبورتس إكسترا 1»، وسط ترقب لمشاركة محمد صلاح وقدرته على مواصلة تألقه التهديفي