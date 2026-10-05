كشفت تقارير صحفية تركية عن قائمة أبرز اللاعبين أصحاب المساهمات التهديفية مع فريق طرابزون سبور خلال السنوات العشر الأخيرة، والتي شهدت تواجد النجم المصري محمود حسن تريزيجيه ضمن قائمة العظماء في تاريخ النادي التركي.

تريزيجيه ضمن عظماء طرابزون سبور.. وصلاح يقترب من القمة

وأشار موقع 61saat التركي إلى أن النيجيري أنتوني نواكايمي يتصدر قائمة أكثر اللاعبين مساهمة تهديفية مع طرابزون سبور خلال العقد الأخير، بعدما ترك بصمة واضحة مع الفريق على مدار فتراته بقميص النادي.

وجاء النجم المصري محمود تريزيجيه في المركز الثالث بالقائمة، بعدما سجل 25 هدفًا وصنع 11 تمريرة حاسمة، بإجمالي 36 مساهمة تهديفية، وذلك خلال موسمين قضاهما مع الفريق التركي.

وأكد الموقع التركي أن أرقام تريزيجيه تعكس التأثير الكبير الذي تركه اللاعب المصري خلال تجربته مع طرابزون سبور، بعدما نجح في تسجيل وصناعة العديد من الأهداف خلال مشاركاته مع الفريق.

ولفت التقرير إلى أن محمد صلاح يواصل الاقتراب من الرقم القياسي الخاص بأكثر اللاعبين مساهمة تهديفية في تاريخ طرابزون سبور، في ظل المستويات والأرقام التي يحققها اللاعب، مشيرًا إلى إمكانية دخوله في صراع قوي على صدارة القائمة حال استمراره بالمعدل التهديفي وصناعة الأهداف نفسه.

وتترقب جماهير طرابزون سبور مواصلة صلاح لتألقه، خاصة مع ارتفاع مساهماته الهجومية خلال الفترة الأخيرة، وهو ما قد يدفعه لمنافسة أصحاب الأرقام القياسية في تاريخ النادي.