صلاح يصنع الفارق خارج الملعب.. مبيعات قمصان طرابزون سبور تقفز 152%

امتد تأثير النجم المصري محمد صلاح مع طرابزون سبور التركي إلى خارج المستطيل الأخضر، بعدما سجل النادي قفزة كبيرة في مبيعات القمصان بالتزامن مع انضمام قائد منتخب مصر إلى صفوف الفريق.

وكشفت تقارير صحفية تركية أن طرابزون سبور باع نحو 116 ألف قميص حتى نهاية سبتمبر الجاري، مقابل 46 ألف قميص خلال الفترة نفسها من الموسم الماضي، بزيادة بلغت 152%.

وتعكس الأرقام حجم الإقبال الذي صاحب انتقال محمد صلاح إلى النادي التركي، حيث تجاوزت مبيعات القمصان خلال الفترة الحالية أكثر من نصف إجمالي ما باعه طرابزون سبور طوال الموسم الماضي، والذي بلغ نحو 200 ألف قميص.

وبحسب التقارير، وصلت القيمة الإجمالية لمبيعات القمصان إلى نحو 520 مليون ليرة تركية، بما يعادل قرابة 10.6 مليون دولار، مع التأكيد أن هذه القيمة تمثل مبيعات إجمالية وليست صافي أرباح للنادي، في ظل وجود تكاليف للتصنيع والتوزيع وغيرها.

ولم يقتصر التأثير التجاري لمحمد صلاح على مبيعات القمصان، إذ شهد طرابزون سبور أيضًا ارتفاعًا في الإقبال الجماهيري، مع تجاوز عدد التذاكر الموسمية المباعة حاجز 25 ألف تذكرة، وفق تقارير صحفية تناولت انعكاسات صفقة النجم المصري على النادي.

كما أشارت تقارير إلى أن طرابزون سبور أصبح أمام فرصة لتجاوز إجمالي مبيعات القمصان التي حققها خلال الموسم الماضي بالكامل، بعدما وصل بالفعل إلى 116 ألف قميص خلال فترة زمنية أقصر.

ويواصل محمد صلاح، منذ انتقاله إلى طرابزون سبور، جذب اهتمام جماهيري وإعلامي كبير، فيما امتد حضوره إلى الجوانب التجارية والتسويقية للنادي، بالتزامن مع مشاركته مع الفريق في منافسات الدوري التركي.