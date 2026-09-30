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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رئيس البنك الأهلي: لا نتعامل بالقطعة مع المدربين ولا نية لتغيير الجهاز الفني

أشرف نصار
أشرف نصار
عبدالله هشام

أشاد اللواء اشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، بفوز منتخب مصر على جنوب السودان في تصفيات كأس امم أفريقيا.

وقال نصار ، في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام:  المنتخب هو الهدف الأسمى لمنتخب مصر وجميع المسابقات لخدمة منتخب مصر.

وأضاف: كلنا سعداء بفوز المنتخب بالأمس وكرة القدم مكسب وخسارة وكل النتائج واردة، ايمن الرمادي عاد لعمله ولعبنا مباراتين وديتين وغدًا ودية ثالثة امام غزل المحلة، ولدينا هدف محدد هو حصد كأس الرابطة في هذا الموسم.

وواصل: بعض الإعلاميين يجتهدوا وينظرون إلى النتائج وأسلوبنا في الادارة هو صعوبة التغيير إلا لو في اضطرار ولكن لم نفاوض اي من المدربين لخلافة أيمن الرمادي، ولا نتعامل بالقطعة مع المدربين ولكن بعد استئناف الدوري نأمل في تحسن النتائج.

واختتم: أنا اتأثر سلبيا بكثرة فترة التوقف الدولي الفريق يصل إلى حالة انسجام وبعد ذلك يحصل فترة توقف دولي.

اشرف نصار البنك الأهلي نادي البنك الأهلي منتخب مصر كأس امم أفريقيا

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