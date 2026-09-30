رضا الوكيل: آمال ماهر وعاصي الحلاني شاركا في مهرجان الموسيقى العربية دون أجر

أكد رضا الوكيل، رئيس دار الأوبرا المصرية، أن الفنانة آمال ماهر والفنان عاصي الحلاني لم يتقاضيا أجورًا مقابل مشاركتهما في حفلات مهرجان الموسيقى العربية هذا العام.

وتابع الوكيل أن الموسيقار عمر خيرت وفرقته الموسيقية تقاضوا نصف أجرهم، دعمًا منهم لمهرجان الموسيقى العربية.

مهرجان الموسيقي العربية:

ويستعد مهرجان الموسيقى العربية لانطلاق دورته الـ34، وسط تحضيرات مكثفة من المايسترو محمد الموجي، مدير المهرجان، والدكتور رضا الوكيل، رئيس دار الأوبرا المصرية.





تنطلق الفعاليات خلال الفترة من 20 إلى 30 أكتوبر المقبل، ومن المرتقب أن يتم الإعلان عن قائمة النجوم المشاركين خلال أيام.





ومن أبرز الأسماء المرشحة كل من محمد ثروت، خالد سليم، محمد الحلو، علي الحجار، بخلاف غادة رجب وريهام عبد الحكيم.

