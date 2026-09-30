سيلفستر ستالون يعود إلى عالم المافيا.. تفاصيل الموسم الرابع من «Tulsa King»

يعود النجم العالمي سيلفستر ستالون إلى الشاشة من جديد من خلال الموسم الرابع من مسلسل الجريمة والدراما Tulsa King،والمقرر طرحه في 16 أكتوبر، حيث طرحت الشركة المنتجة البوستر الرسمي للموسم الجديد.

تفاصيل الموسم الرابع:

يركز الموسم الجديد على محاولة دوايت مانفريدي الانتقال بإمبراطوريته من عالم الجريمة إلى أنشطة أكثر شرعية، بالتزامن مع سعيه للحفاظ على فريقه ونفوذه في مدينة تولسا، إلا أن خطته تواجه عقبات متزايدة مع ظهور شخصيات سياسية فاسدة وخصوم جدد، إلى جانب تعرضه لخسارة شخصية مؤثرة.

وتدفع التطورات المتلاحقة دوايت إلى إعادة النظر في محاولاته للابتعاد عن ماضيه الإجرامي، ليجد نفسه مضطرًا للعودة تدريجيًا إلى الأساليب التي اعتاد عليها خلال سنواته الطويلة في عالم المافيا بمدينة نيويورك.

تبدأ أحداث المسلسل مع دوايت مانفريدي، أحد رجال المافيا البارزين في نيويورك، بعد خروجه من السجن عقب قضائه 25 عامًا خلف القضبان.

لكن عودته إلى الحرية لا تأتي كما كان يتوقع، إذ يكتشف أن مكانته داخل عائلته الإجرامية تغيرت، ويتم إرساله إلى تولسا في ولاية أوكلاهوما من أجل تأسيس نفوذ جديد هناك.

وبمرور الأحداث، يبدأ دوايت في بناء شبكة من العلاقات وتكوين فريق خاص به، قبل أن تتحول مهمته إلى مشروع واسع للسيطرة على مصالح وأعمال متعددة، الأمر الذي يدخله في مواجهات متتالية مع قوى إجرامية ومنافسين يسعون إلى الحد من نفوذه.

أبطال الموسم الرابع

سيلفستر ستالون يجسد الشخصية المحورية في العمل، رجل المافيا السابق الذي يحاول بناء إمبراطورية جديدة في تولسا، بينما يواجه صعوبة في الابتعاد عن ماضيه الإجرامي.

كما يشارك في المسلسل كل من Martin Starr “ و Tyson Mitchell.