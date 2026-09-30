المسلماني يعقد اجتماعاً لتطوير قناة النيل للرياضة

عقد الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام اجتماعاً لتطوير قناة النيل للرياضة (نايل سبورت).



ضم الاجتماع المخرج محمد الجوهري رئيس التليفزيون والأستاذ محمد عفيفي رئيس قناة النيل للرياضة والدكتورة نادية النشار رئيسة إذاعة الشباب والرياضة والمهندس علي سالم والكاتب الصحفي عز الدين الكلاوي والكاتب الصحفي رامي ابراهيم والإعلامي محمد عباس والإعلاميين في قناة النيل للرياضة .. سماح عمار وحسام محرز ووائل ابراهيم.

وقال المسلماني : إن قناة النيل للرياضة لها حضورها الكبير في مصر والعالم العربي منذ انطلاقها عام 1998 ، كما أن ماسبيرو يمتلك أرشيفاً ضخماً من المباريات والحوارات والتغطيات والبرامج الرياضية منذ بدء تسجيل ثم تصوير مباريات كرة القدم في مصر ، وسوف يجعل مشروع رقمنة ماسبيرو كل هذه المادة سهلة الاستخدام وعالية الجودة علي نحو غير مسبوق.

وأضاف رئيس الوطنية للإعلام : إن هذا سيجعل من فرص تطوير قناة النيل للرياضة والإعلام الرياضي في ماسبيرو كبيرة للغاية. وسوف تتناول الاجتماعات التالية الرؤي التفصيلية للتطوير وحالة الاستديوهات وكيفية تطوير البرامج والتغطيات لتقديم خدمة مميزة للمشاهدين.