قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة السياحة تعلن نتيجة القرعة الإلكترونية العلنية للحج للموسم المقبل
رئيس العراق: حصر السلاح بيد الدولة فقط.. واتجاه لإدماج الفصائل بالجيش
ظهرت الآن نتيجة قرعة الحج السياحي بالرقم القومي
أجواء خريفية وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة
تأجيل اجتماع الزمالك يؤجل الحسم.. ماذا يريد حسام الزناتي أن يغيّر في قطاع الكرة؟
هل يصدر قرار بتخفيف منهج رياضيات 3 ابتدائي قريباً؟ تربوي يحسم الجدل
مؤشر الابتكار العالمي 2026.. القاهرة في المركز 86 ومصر تتقدم للمركز 83
حبس صانعة محتوى بالقاهرة لقيامها بنشر مقاطع رقص خادش للحياء
بالشاكوش.. القصة الكاملة لعاطل أنهى حياة زوجته وأخفى جثمانها في شبرا الخيمة
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب عقب الموافقة على تأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية لمدة عام
رحلة جديدة من دبي إلى تل أبيب تعود أدراجها للإمارات
مجلس النواب يوافق نهائيا على تأجيل تطبيق قانون الاجراءات الجنائية لمدة عام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

المسلماني يعقد اجتماعاً لتطوير قناة النيل للرياضة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
أحمد البهى

عقد الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام اجتماعاً لتطوير قناة النيل للرياضة (نايل سبورت). 
 

ضم الاجتماع المخرج محمد الجوهري رئيس التليفزيون والأستاذ محمد عفيفي رئيس قناة النيل للرياضة والدكتورة نادية النشار رئيسة إذاعة الشباب والرياضة والمهندس علي سالم  والكاتب الصحفي عز الدين الكلاوي والكاتب الصحفي رامي ابراهيم والإعلامي محمد عباس  والإعلاميين في قناة النيل للرياضة .. سماح عمار وحسام محرز ووائل ابراهيم.

وقال المسلماني : إن قناة النيل للرياضة لها حضورها الكبير في مصر والعالم العربي منذ انطلاقها عام 1998 ،  كما أن ماسبيرو يمتلك أرشيفاً ضخماً من المباريات والحوارات والتغطيات والبرامج الرياضية منذ بدء تسجيل ثم تصوير مباريات كرة القدم في مصر ، وسوف يجعل مشروع رقمنة ماسبيرو كل هذه المادة سهلة الاستخدام وعالية الجودة علي نحو غير مسبوق.

وأضاف رئيس الوطنية للإعلام : إن هذا سيجعل من فرص تطوير قناة النيل للرياضة والإعلام الرياضي في ماسبيرو كبيرة للغاية. وسوف تتناول الاجتماعات التالية الرؤي التفصيلية للتطوير وحالة الاستديوهات وكيفية تطوير البرامج والتغطيات لتقديم خدمة مميزة للمشاهدين.

نايل سبورت المخرج محمد الجوهري قناة النيل للرياضة إذاعة الشباب والرياضة الكاتب أحمد المسلماني الهيئة الوطنية للإعلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بعد كثرة الشكاوى من صعوبته|بشرى سارة من التعليم بشأن منهج رياضيات 3 ابتدائي

ارشيفي

شجار في قمرة القيادة وراء حادث طائرة الإمارات المتجهة لتل أبيب

مجلس النواب

7 حالات تستدعي انعقاد مجلس النواب في جلسة طارئة .. تعرّف عليها

تصور رقمي لشكل أقدم إنسان عاش منذ 300 ألف عام

نفس الوجه والشبه .. العلماء يكشفون ملامح أقدم إنسان عاش منذ 300 ألف عام | شاهد

الدكتور مصطفى مدبولي

تراجع الأسعار.. الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين

الدواجن

صعود قوي في أسعار الدواجن بالأسواق .. وهذا ثمن الفراخ البيضاء

ارشيفي

عُماني.. قناة عبرية تكشف هوية مساعد الطيار المتهم بمحاولة إسقاط "فلاي دبي"

صورة أرشيفية

تقارير: اشتباه باختطاف طائرة تقل أكثر من 100 إسرائيلي

ترشيحاتنا

مجلس جامعة الأزهر

مجلس جامعة الأزهر: انتصارات أكتوبر تجسد معاني العزيمة والإصرار والتضحية

بالتزامن مع الذِّكرى الـ53 لنصر أكتوبر.. البحوث الإسلاميَّة يطلق حملةً توعويَّة بعنوان: على درب الأبطال

بالتزامن مع الذِّكرى الـ53 لنصر أكتوبر.. البحوث الإسلاميَّة يطلق حملةً توعويَّة بعنوان: على درب الأبطال

مجلس حكماء المسلمين يدين بشدة اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك

مجلس حكماء المسلمين يدين بشدة اقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى

بالصور

لوك كاجوال.. روجينا تستعرض رشاقتها

روجينا
روجينا
روجينا

إطلالة كاجوال.. جوري بكر تخطف الأنظار بظهورها

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

الحرب الهجينة بين روسيا وأوروبا.. صراع بلا جبهات وتهديدات تتجاوز حدود الميدان

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

بإطلالة لافتة وفستان قصير .. سارة سلامة تُثير الجدل بصورها الأخيرة عبر إنستجرام | شاهد

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل الدولة والمجتمع 2

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سجن المسميات والشهادات

المزيد