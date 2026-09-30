ينقل المشاهدين إلى كويت السبعينيات.. عرض «النفس المطمئنة» 30 أكتوبر

تستعد منصة نتفليكس لعرض مسلسل الرعب الجديد «النفس المطمئنة» في 30 أكتوبر، في عمل تدور أحداثه في الكويت خلال سبعينيات القرن الماضي، ويجمع بين أجواء الغموض والرعب النفسي وأسرار الماضي.

تفاصيل العمل:

تبدأ أحداث المسلسل مع عودة «طلال» إلى منزله عقب وفاة والده، في محاولة لطي صفحة الخسارة والبدء من جديد، إلا أن عودته تفتح أمامه أبوابًا لماضٍ لم ينتهِ بعد. وسرعان ما يجد نفسه أمام رؤى مقلقة وذكريات متقطعة ولقاءات غامضة تهدد إحساسه بالواقع، فيما تتداخل الذاكرة مع الحقيقة بصورة متزايدة.

ومع تصاعد الأحداث، يتكرر أمام طلال اسم «حصّة»، ليصبح نقطة محورية في رحلة البحث عن إجابات حول ما يحيط به. وكلما تعمّق في كشف تفاصيل الماضي، يجد نفسه في مواجهة مشاعر الذنب وأسرار دفينة، بينما يزداد الغموض والظلام المحيطان به.

ويطرح المسلسل تساؤلات حول قدرة طلال على التحرر من ماضيه ومواجهة ما يطارده، وما إذا كان سيتمكن في النهاية من الوصول إلى الخلاص.

«النفس المطمئنة» من إخراج سعيد الماروق، وإنتاج وقصة شاشا، وتأليف إياد صالح، ويشارك في بطولته كل من هيا عبد السلام، ويعقوب الفرحان، وليلى عبدالله.

ومن المقرر أن يُعرض المسلسل حصريًا على نتفليكس ابتداءً من 30 أكتوبر، في تجربة درامية تستحضر أجواء الكويت في السبعينيات، وتضع الماضي وأسراره في قلب أحداث مشحونة بالغموض والرعب.



