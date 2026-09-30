أعلنت الاتحاد المغربي لكرة القدم، اليوم، الأربعاء، أن المنتخب المغربي سيواجه نظيره المالي وديًا يوم الأحد 4 أكتوبر 2026، على أرضية الملعب الكبير بمدينة طنجة.

رسميا.. المغرب يواجه مالي وديًا بعد اعتذار غانا

ويأتي المنتخب المالي بديلًا لغانا، بعدما اعتذر الاتحاد الغاني عن خوض المباراة الودية التي كان مقررًا إقامتها بين المنتخبين في الموعد والملعب نفسيهما.

وتندرج مواجهة مالي ضمن تحضيرات المنتخب المغربي لاستحقاقاته المقبلة، بعدما نجحت الجامعة الملكية المغربية في تأمين منافس جديد بدلًا من المنتخب الغاني.

وكانت الجامعة قد تلقت مراسلة رسمية من الاتحاد الغاني تضمنت الاعتذار عن إقامة اللقاء، لتقرر بعدها الاتفاق على مواجهة مالي يوم الأحد المقبل في طنجة.