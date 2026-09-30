قيمة كبيرة لازم نحترمه.. مصطفى عبده يتحدث عن مكانة محمد صلاح عالميا

وجه مصطفى عبده، نجم منتخب مصر والأهلي السابق، رسالة إلى محمد صلاح، قائد الفراعنة ولاعب فريق طرابزون سبور التركي، مؤكدًا أن اللاعب يمثل قيمة كبيرة في كرة القدم العالمية ويستحق التقدير والاحترام.

وقال مصطفى عبده، في تصريحات تلفزيونية: «بقول لمحمد صلاح: إحنا آسفين ليك يا محمد.. صلاح قيمة كبيرة في العالم كله ولازم نحترمه».

وأضاف: «لما راح تركيا، رئيس تركيا قابله بنفسه، وحتى الصخرة اللي اتصور عليها، الناس دلوقتي بتروح تتصور جنبها لمجرد إن صلاح اتصور عليها».

تأتي تصريحات مصطفى عبده بعد تحقيق منتخب مصر، فوزًا كبيرًا على جنوب السودان بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الثلاثاء على ملعب جوبا الوطني، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2027، المقرر إقامتها في كينيا وأوغندا وتنزانيا.

منتخب مصر يتصدر المجموعة الثانية

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط بعد الفوز على جنوب السودان، ليعتلي صدارة المجموعة الثانية مؤقتًا، في انتظار نتيجة مباراة أنجولا ومالاوي المقرر إقامتها غدًا الأربعاء.

وكان منتخب مصر قد تعادل سلبيًا مع أنجولا في الجولة الأولى، قبل أن يحقق فوزه الأول في التصفيات على حساب جنوب السودان بخماسية نظيفة.

وجاء ترتيب المجموعة الثانية بعد فوز منتخب مصر على جنوب السودان كالتالي:

مصر – 4 نقاط

مالاوي – 3 نقاط

أنجولا – نقطة واحدة

جنوب السودان – دون نقاط