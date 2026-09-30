ببطارية ضخمة وتصميم نحيف.. شاومي تغزو الأسواق بأحدث هواتفها

تستعد شركة شاومي لإحداث ثورة غير مسبوقة في عالم الهواتف الذكية، حيث كشفت أحدث التسريبات التقنية عن المواصفات الكاملة لأيقونتها المنتظرة Xiaomi 18، والمقرر إطلاقه في ديسمبر 2026 ليتربع على عرش الهواتف الرائدة للجيل القادم.

تأتي المفاجأة الأبرز في الهاتف لتضع حداً لمعاناة الشحن اليومي؛ إذ سيضم بطارية ضخمة وقياسية بسعة 7200 مللي أمبير. والمعادلة الصعبة هنا هي نجاح شاومي في دمج هذه السعة الهائلة مع الحفاظ على نحافة الهيكل ورشاقة التصميم دون أي زيادة في الوزن أو الأبعاد، وذلك بفضل الاعتماد على تقنيات السيليكون والكربون المتطورة.

مواصفات هاتف Xiaomi 18

يقدم الهاتف أيضا قفزة نوعية في الأداء بفضل معالج Snapdragon 8 Elite Gen 6 المبني بتقنية 2 نانومتر، ليمنح المستخدم تفوقاً كاسحاً في عمليات الذكاء الاصطناعي التوليدي وكفاءة مذهلة للطاقة. تتكامل هذه القوة مع شاشة OLED متطورة بحواف هي الأكثر نحافة تاريخياً، لتوفير رؤية غامرة بلا حدود.

ميزات هاتف Xiaomi 18

تؤكد التسريبات أن الهاتف سيحمل مستشعراً رئيسياً بدقة 200 ميجابكسل، مدعوماً لأول مرة في النسخة القياسية بعدسة تقريب بيريسكوب (Periscope) بدقة 200 ميجابكسل أيضاً، مما يضع قدرات التصوير الاحترافي في متناول المستخدم العادي.

تأتي هذه التسريبات بالتزامن مع إطلاق شاومي الرسمي لنسختي Xiaomi 18 Pro و 18 Pro Max في السوق الصينية خلال شهر سبتمبر الحالي

على الجانب الاخر من المتوقع أن تطرح الشركة النسخة القياسية إلى جانب المتغيرات العالمية في الأسواق الدولية بحلول نهاية العام الجاري ومطلع عام 2027، وسط ترقب واسع من المستهلكين والمنافسين على حد سواء.