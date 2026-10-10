تشيلسي يمدد عقد بالمر حتى عام 2034

أعلن تشيلسي تمديد عقد نجمه كول بالمر حتى عام 2034، بعدما رسّخ مكانته كأحد أبرز اللاعبين الموهوبين في العالم منذ انضمامه إلى الفريق في أغسطس 2023.



وساهم بالمر في 91 هدفاً خلال 138 مباراة بقميص البلوز، كما تُوّج بكأس العالم للأندية ودوري المؤتمر الأوروبي، وحصد العديد من الجوائز الفردية.

وعلى الصعيد الدولي، دخل اللاعب التاريخ بعدما أصبح ثاني لاعب إنجليزي يسجل في نهائي بطولة أمم أوروبا، إثر إحرازه هدفاً أمام إسبانيا في نهائي يورو 2024.

وقال بالمر تعليقاً على تمديد عقده: "تشلسي يعني لي الكثير، وأرى أن النادي يسير في الاتجاه الصحيح، لذلك أنا سعيد للغاية بتوقيع العقد الجديد".

وأضاف أن حديثه مع ملاك النادي والمديرين الرياضيين والمدرب منحه ثقة كبيرة، مؤكداً طموحه إلى التتويج بالألقاب الكبرى والمساهمة بدور مهم في تحقيقها.