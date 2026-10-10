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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

باللون الأخضر.. فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة صباحية

فرح شعبان
فرح شعبان
آية التيجي

لفتت البلوجر والإعلامية فرح شعبان الأنظار بإطلالة أنيقة باللون الأخضر، شاركت تفاصيلها عبر خاصية القصص المصورة على حسابها بموقع «إنستجرام»، لتسلط الضوء على اختياراتها المميزة في عالم الموضة والأزياء، حيث جمعت إطلالتها بين البساطة والأنوثة، مع لمسات من الإكسسوارات الذهبية التي أضفت عليها مزيدًا من الأناقة.

تفاصيل فستان فرح شعبان الأخضر

وظهرت فرح شعبان في الصور مرتدية فستانًا باللون الأخضر، بتصميم أنيق يبرز القوام، مع قصة علوية دون أكمام وياقة مرتفعة نسبيًا، فيما جاء الفستان بقصة طويلة تنسدل بانسيابية حتى أسفل القدمين، مع تفاصيل مجمعة عند الجزء السفلي أضفت لمسة أنثوية على التصميم.

واعتمدت فرح شعبان على اللون الأخضر في اختيار إطلالتها، وهو من الألوان التي تمنح المرأة مظهرًا جذابًا يجمع بين الحيوية والرقي، خاصة عند تنسيقه مع الإكسسوارات المناسبة.

وجاء الفستان بقصة محددة للقوام، مع تصميم بسيط يخلو من التفاصيل المبالغ فيها، وهو ما منح الإطلالة طابعًا عصريًا وأنيقًا في الوقت نفسه.

كما ساهمت طبيعة القماش والتفاصيل الناعمة في إبراز جمال التصميم، بينما أضاف الجزء السفلي المزود بكشكشة خفيفة لمسة مميزة عززت من انسيابية الفستان.

فرح شعبان

الإكسسوارات الذهبية تزين إطلالة فرح شعبان

حرصت فرح شعبان على تنسيق مجموعة من الإكسسوارات الذهبية مع فستانها الأخضر، حيث ارتدت عدة سلاسل بأطوال مختلفة، تنوعت بين التصميمات الناعمة والقطع التي تحمل تفاصيل لافتة، إلى جانب سلسلة طويلة تتدلى منها قلادة مستطيلة.

كما أكملت إطلالتها بأقراط متدلية ذات تصميم لامع، وأساور متعددة باللونين الذهبي والفضي، ما أضفى على مظهرها لمسة من الفخامة دون الابتعاد عن الطابع البسيط الذي يميز الفستان.

وجاء تنسيق المجوهرات بأسلوب الطبقات ليمنح الإطلالة مزيدًا من التميز، خاصة مع اعتماد فستان بلون موحد، يسمح بظهور الإكسسوارات بوصفها عنصرًا أساسيًا في اللوك.

فرح شعبان

مكياج ناعم وشعر منسدل يكملان اللوك

على مستوى الجمال، اختارت فرح شعبان مكياجًا ناعمًا يبرز ملامح وجهها، مع تحديد الحواجب وإبراز العينين بطريقة هادئة، إلى جانب أحمر شفاه وردي مائل إلى اللون الطبيعي، منحها مظهرًا أنثويًا متناسقًا مع أجواء الإطلالة الصباحية.

أما تسريحة الشعر، فاعتمدت على ترك شعرها الطويل منسدلًا على الكتفين والظهر، مع فرق جانبي بسيط، وهو ما أضفى على مظهرها لمسة من النعومة والبساطة.

وساعدت الإضاءة الطبيعية في إبراز درجات اللون الأخضر وتفاصيل الإطلالة، لتبدو القطع الذهبية أكثر بريقًا، مع الحفاظ على التناغم بين الفستان والمكياج وتسريحة الشعر.

فرح شعبان

إطلالات فرح شعبان تجمع بين البساطة والأناقة

تعكس إطلالة فرح شعبان توجهًا نحو اختيار التصميمات التي تجمع بين الألوان الجذابة والقصات الأنثوية والإكسسوارات اللافتة، دون الحاجة إلى المبالغة في التفاصيل.

وتقدم هذه الإطلالة أفكارًا متنوعة لمحبات الموضة، خاصة عند تنسيق الفساتين الخضراء مع المجوهرات الذهبية، واختيار المكياج الناعم وتسريحات الشعر البسيطة للحصول على مظهر متكامل يناسب الإطلالات النهارية والمناسبات المختلفة، وفقًا لطبيعة التصميم والتنسيق.

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