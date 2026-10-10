16 أكتوبر.. ملحم زين يلتقي جمهوره في طابا بحفل غنائي

يستعد الفنان اللبناني ملحم زين لإحياء حفل غنائي في طابا يوم 16 أكتوبر الجاري، يقدم خلاله مجموعة من أشهر أغنياته التي حققت تفاعلًا واسعًا مع جمهوره، إلى جانب أعماله التي تجمع بين الطابعين الشعبي والرومانسي.

وكان آخر ألبومات ملحم زين هو «22»، الذي ضم 7 أغنيات متنوعة، تعاون خلالها مع عدد من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين.

وتضمن الألبوم أغنيات «قلبي دق»، من كلمات فادي مرجان وألحان إيفان نصوح، و«حلفتلك» من كلمات وألحان مروان خوري، و«كوكبي» و«معنى العشق» من كلمات وألحان إيفان نصوح، إلى جانب أغنية «تنور» المستوحاة من الفولكلور البدوي، و«ألف مبروك» من كلمات وألحان رامي شلهوب.

كما قدم ملحم زين أغنية «كف عني» باللهجة السعودية النجدية، في أول تعاون له مع الأمير الشاعر بدر بن محمد، وهي من ألحان إيفان نصوح.

وتولى عمر صباغ التوزيع الموسيقي لأغنيات الألبوم، باستثناء «ألف مبروك»، التي وزعها جمال ياسين.