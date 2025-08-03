قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد النوم على البورش.. 10 صور لـ شاكر محظور قبل و بعد الشهرة
المحافظات جاهزة لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ وراحة الناخبين أولوية| تفاصيل
مشاركة نسائية لافتة في انتخابات الشيوخ بالخارج.. والمصريون يتوافدون منذ الصباح
بدرية طلبة بعد الشماتة في البلوجرز : الناس غيرانين مش زعلانين عشان القيم
تنظيم غير مسبوق في انتخابات الشيوخ للمصريين بالخارج.. 177 مقرًا انتخابيًا حول العالم
معاهم مخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر شاكر محفوظ ومدير أعماله
قمر الوكالة من بائعة كريمات رخيصة لـ تيك توكر محبوسة
وزارتا الخارجية والتعليم تطلقان مبادرة مدرستك في مصر لأبناء المصريين بالخارج
تشييع جنازة "بونجا" حارس مرمي وادي دجلة من مسجد المطافيء بالإسماعيلية
صحة غزة: ارتفاع ضحايا المجاعة وسوء التغذية لـ175 شهيدا بينهم 93 طفلا
بسبب وفاة مأساوية جراء لعق كلب.. تعرف على أهم التوصيات الوقائية
نوستالجيا الزمن الجميل.. رئيس قناة ماسبيرو زمان: نراعي كافة الأذواق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قلبي دق.. ملحم زين يحيي حفلا غنائيا في بيروت

ملحم زين
ملحم زين
أحمد إبراهيم

أحيا الفنان ملحم زين، حفل غنائي له في كازينو لبنان، بالعاصمة اللبنانية بيروت، مساء أمس السبت 2 أغسطس. 

وقدم ملحم زين، لجمهوره، باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة منها: (قلبي دق، حلفتلك، رفيقة قلبي) وغيرها من الأغاني التي أشعلت حماس الجمهور. 

أغاني ملحم زين 

وفي شهر فبراير الماضي، طرح المطرب ملحم زين مينى ألبوم جديد له، وتضمن 6 أغانٍ لتقديمها فى المينى ألبوم الذى تعاون فيه مع الموزعين جمال ياسين وعمر صباغ.

واستقر ملحم زين على أغانٍ وهى "حلفتلك" من كلمات وألحان مروان خوري، والثانية "كوكبي" من كلمات وألحان إيفان نصوح، والثالثة بعنوان "الحب مقدس" من كلمات وألحان إيفان نصوح، والرابعة بعنوان "ألف مبروك" من كلمات وألحان رامي شلهوب.

ملحم زين يدعم القضية الفلسطينية 

دعم الفنان اللبناني ملحم زين القضية الفلسطينية، والتي تفاقمت أحداثها خلال الأيام الماضية.

وكتب ملحم زين، منشورا، خلال حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام، قال فيه: “فلسطين، قضيّتنا الأبديّة، منذ نعومة أظفارنا علمنا أن قضية فلسطين هي جزء من هويّتنا وواجبنا، تعلّمنا قيمة العدالة والكرامة ورفض الظلم، نحن من سندافع بشدّة عن حقوقنا وحقوق إخوتنا، ونؤمن بأن الحقيقة دائما ستنتصر على الكذب والفساد”.

وسبق أن دعم ملحم زين القضية الفلسطينية، من حسابه على “إنستجرام” من خلال خاصية استوري، وعلق قائلاً: قلوبنا جميعا تنزف عندما نشاهد الظلم والعنف في غزة، وتضامنا مع أخواتنا في فلسطين، دعونا نصلي من أجلهم، ونقف بجانبهم في هذه الأوقات الصعبة.

أغنية رفيقة قلبي

يذكر أن الفنان ملحم زين طرح آخر أغانيه والتي حملت اسم رفيقة قلبي عبر قناته الرسمية بموقع “يوتيوب”، وهي من كلمات وألحان محمود العيد، توزيع عمر صباغ وإخراج بسام الترك، وقد لاقت تفاعلا جماهيريا كبيرا فور طرحها وحققت أعلى نسب مشاهدة.

ملحم زين أغاني ملحم زين المطرب ملحم زين الفنان ملحم زين لبنان كازينو لبنان بيروت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم شيكا وأسرته

طبيب إبراهيم شيكا يخرج عن صمته: كنت أعتبره مثل ابني.. وهذه حقيقة سرقة الأعضاء

تنسيق الجامعات 2025

بشرى سارة لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025.. أماكن شاغرة في كليات القمة

البنوك

مجانا بدءًا من اليوم.. البنوك تعلن مفاجأة لجميع المصريين

تنسيق الجامعات 2025

متاح الآن | احصل علي نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025.. رابط مباشر

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الأولى تنسيق الجامعات 2025 .. عبر هذا الرابط

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

وزير التعليم العالي

إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025.. عبر هذا الرابط

ارشيفية

طائرة تخترق الأجواء الأردنية .. واشتباكات عاجلة من الجيش

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

حزب الجيل: مصر واجهت مخطط الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية

صورة أرشيفية

177 لجنة انتخابية حول العالم.. ومشاركة قوية من المصريين بالخارج

صورة أرشيفية

مشاركة مميزة للجالية المصرية في البحرين بانتخابات الشيوخ.. والنساء في الصدارة

بالصور

بعد النوم على البورش.. 10 صور لـ شاكر محظور قبل و بعد الشهرة

بعد القبض عليه..20 صورة لـ شاكر محظور قبل و بعد الشهرة
بعد القبض عليه..20 صورة لـ شاكر محظور قبل و بعد الشهرة
بعد القبض عليه..20 صورة لـ شاكر محظور قبل و بعد الشهرة

طارق سابها ومونلي أنتيمها.. حكاية سوزي الأردنية مع الارتباط

طارق سابها ومونلي انتيمها .. هل كانت تعيش سوزي الاردنية قصة حب ؟
طارق سابها ومونلي انتيمها .. هل كانت تعيش سوزي الاردنية قصة حب ؟
طارق سابها ومونلي انتيمها .. هل كانت تعيش سوزي الاردنية قصة حب ؟

أفضل عصير طبيعي لتقوية المناعة

أفضل عصير طبيعي لتقوية المناعة
أفضل عصير طبيعي لتقوية المناعة
أفضل عصير طبيعي لتقوية المناعة

محافظ الشرقية يعتمد تعديل المخطط الإستراتيجي العام لـ الزقازيق| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

ايمان عبد اللطيف

الذهب يستعيد توازنه .. اعرف سعر الأعيرة المختلفة والدولار اليوم

أصالة نصري

بخاف على حالي.. أصالة نصري: خايفة أكبر بشكل جنوني وباخد 70 فيتامين

سيمون

الله يرحمني.. سيمون تعلق على توقعات خبيرة الأبراج ليلي عبد اللطيف

أصالة

مبقاش أنا.. أصالة تشعل حماس جمهورها الأردني بحفل مهرجان جرش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: مجلس الشيوخ.. الغرفة الثانية الثرية

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الروبوتات أو أنسنة الآلة

إسماعيل الشيخ

اسماعيل الشيخ يكتب: صناعة المحتوى في زمن الفقاعة

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: انزل .. شارك

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

المزيد