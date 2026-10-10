رئيس قطاع المسرح يشهد ملتقى الهناجر الثقافي «مصر وطن المحبة وذاكرة الانتصار»

شهد رئيس قطاع المسرح الدكتور أيمن الشيوي ملتقى الهناجر الثقافي بعنوان "مصر وطن المحبة وذاكرة الانتصار"، بمركز الهناجر للفنون، برئاسة الفنان شادي سرور، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

وقالت الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد، مؤسس ومدير الملتقى، إنه لليوم الرابع على التوالي يحتفل قطاع المسرح بانتصارات أكتوبر من خلال مجموعة من الفعاليات يشارك فيها جميع الجهات التابعة للقطاع، مؤكدة أنه فى شهر أكتوبر من كل عام، تستحضر الذاكرة الوطنية المصرية لحظة من اللحظات الفارقة في عمر تاريخ مصر والعرب الحديث والمعاصر، ذلك الانتصار الذى جسد إرادة المصريين، وسيبقى شاهدا على أن الأوطان حين تتوحد إرادة أبنائها تستطيع أن تصنع المستحيل.

وقدم نيافة الحبر الجليل الأنبا إرميا الأسقف العام ومدير المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي والأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية، الشكر لوزارة الثقافة لإقامتها مثل هذه الملتقيات الناجحة، وقدم التحية لأبطال النصر من الحضور ولكل شهداء الوطن، مؤكدا أن نصر أكتوبر أثبت أن القوات المصرية حولت المستحيل إلى إمكان وأعادت الثقة للشعب المصري، وتحدث عن حرب الاستنزاف وبطولات التى سجلها عدد من شهداء النصر منهم الشهيد إبراهيم الرفاعي والشهيد أحمد نصر عبد الحليم.

وأشار إلى بطولات المرأة المصرية ومنها "سالمة شميط" التى كانت تعمل راعية للأغنام في سيناء واستغلت مهنتها كغطاء وطني في مساعدة القوات المسلحة، مؤكدا أن الأزهر والكنيسة يد واحدة في خدمة الوطن.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس جامعة الأزهر والأمين العام لبيت العائلة المصرية، أن المسلم والمسيحي هو الشعب المصري، وهما كالرئتين للجسد الواحد، وأن نصر أكتوبر يعد إنجازا يصل إلى حد الإعجاز بكل المقاييس، بداية من التخطيط الاستراتيجي الذى سبق المعركة، وخطة الخداع الاستراتيجي ثم المعركة ثم المعركة السياسية والقانونية بعد الحرب لاستعادة باقي الأراضي المصرية.

وأوضح الدكتور خلف الميري، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس، أن العزيمة والإرادة التى عمل بها الجندى المصري جسدت عبقريته وبراعته الفائقة المستوى، وأن ماحدث فى أكتوبر يدرس في الأكاديميات العسكرية، كما تحدث عن استرداد طابا، وأن نجاح أي قضية قومية لابد من تواجد فريق ناجح ومتعاون.

من جهته، تحدث الدكتور أشرف عبد الرحمن، رئيس قسم النقد الموسيقي بأكاديمية الفنون، عن الأغنية الوطنية، مؤكدا أنها أسرع انتشارا وأكثر تأثيرا وتعبيرا عن الأحداث من الدراما والسينما، موضحا أن الأغنية الوطنية صاحبت الأحداث السياسية وأرخت لها، وذكر أسماء عدد من الأغانى التي تغنى بها العندليب عبد الحليم حافظ التي تعبر عن الألم والأمل وأخرى تعبر عن فرحة النصر، مثل (عدى النهار، أحلف بسماها وبترابها، ابنك يقولك يا بطل، صباح الخير يا سينا، عاش اللى قال، لفي البلاد ياصبية).

تضمن برنامج الملتقى تقديم باقة من أشهر الأغاني الوطنية تغنى بها نجوم فرقة "مواويل" بقيادة المايسترو هبة رمضان، منها يا (أغلى اسم فى الوجود، يا حبايب مصر، عاش اللى قال، لفي البلاد يا صبية) إلى جانب تقديم الطفلة سوريا هشام قصيدة "مصر السلام"، وقدم الإعلامى الشاعر هشام فتح الله قصيدة "أكتوبر 73"، وألقت الأستاذة مرفت موسى قصيدة "وطني الحبيب مصر" للشاعر ثروت سليم.