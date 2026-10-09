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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

طقس الوادي الجديد اليوم الجمعه ..انخفاض في الحرارة وبرودة ليلًا

طقس اليوم
طقس اليوم
منصور ابوالعلمين

تشهد محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعه أجواء خريفية مستقرة نسبيًا، مع استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وسط أجواء أكثر اعتدالًا مقارنة بفترات الارتفاع السابقة، مع استمرار الأجواء الحارة خلال ساعات النهار.

وتسجل درجات الحرارة في الوادي الجديد اليوم نحو 34 درجة مئوية للعظمى و20 درجة للصغرى، مع ظهور الشمس على أغلب المناطق، ونشاط للرياح على فترات متقطعة، خاصة بالمناطق المفتوحة، وهو ما يساهم في تلطيف الأجواء وتحسين الإحساس بدرجات الحرارة خلال فترات المساء والليل.


وتتزامن هذه الأجواء مع استمرار التقلبات الطبيعية المصاحبة لفصل الخريف، حيث تشهد درجات الحرارة فروقًا واضحة بين ساعات النهار والليل، مع توقعات باستمرار الانخفاض التدريجي خلال الفترة المقبلة، وفقًا للتغيرات الجوية التي تشهدها البلاد.

وبحسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يسود اليوم طقس خريفي مائل للحرارة على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة إلى حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، في حين يصبح معتدل الحرارة خلال أول الليل، ويميل إلى البرودة في آخره وخلال الصباح الباكر.

كما تشير التوقعات إلى ظهور شبورة مائية من الساعة 4 حتى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

وتوجد فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا، بنسبة حدوث تبلغ نحو 30%، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة.

كما توجد فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة، بنسبة حدوث نحو 10%، على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين وبعض مناطق جنوب الوجه البحري، وقد تمتد بشكل ضعيف إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وتشهد أغلب أنحاء الجمهورية نشاطًا للرياح، يعمل على تلطيف الأجواء، خاصة في الظل وخلال فترات الليل، مع احتمالية إثارة الرمال والأتربة على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وتناشد الجهات المختصة المواطنين متابعة النشرات الجوية اليومية، خاصة مع استمرار الفروق في درجات الحرارة بين النهار والليل، واتخاذ الاحتياطات اللازمة عند القيادة خلال فترات الشبورة، مع ارتداء ملابس مناسبة للأجواء الأكثر برودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر..ة

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