قوات التحالف تعلن تدمير 3 منصات لإطلاق الصواريخ للفصائل اليمنية



​أعلن المتحدث باسم قوات التحالف عن تدمير 3 منصات لإطلاق الصواريخ تستخدمها الفصائل اليمنية لتهديد الأمن الإقليمي، مؤكداً أن الاعتداءات على المدنيين والأعيان المدنية سيتم الرد عليها بحزم.

وفي وقت سابق ؛ ذكرت مصادر مطلعة عن تشكيل قوة عسكرية جديدة موالية للحكومة اليمنية، تحمل اسم قوات الردع، وتتخذ من العاصمة المؤقتة عدن مقراً لها، بالتزامن مع انطلاق عملية «فجر اليمن» في الخامس من أكتوبر الجاري، بتوجيهات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، رشاد العليمي.

وبحسب ما أورده موقع «المشهد اليمني» نقلاً عن مصدر مطلع، فقد دخلت القوات الجديدة، للمرة الأولى، جبهات القتال ضد الفصائل اليمنية في مديرية الوازعية غربي محافظة تعز، إلى جانب قوات العمالقة ودرع الوطن.

وأوضح المصدر أن قوات الردع تشكيل عسكري ميداني جرى استحداثه وتجهيزه مؤخراً، ويضم عدة ألوية وكتائب ذات طابع سلفي، مشيراً إلى أن معظم قياداته شاركت في معارك تحرير عدن والساحل الغربي.

وأضاف أن التشكيل الجديد يضم قيادات عسكرية بارزة، من بينها ذويزن السلمي، أحد القادة الميدانيين الذين شاركوا في معارك تحرير عدن، لافتاً إلى إدراج القوات الجديدة ضمن قوام المنطقة العسكرية الرابعة، التي يقودها اللواء حمدي شكري الصبيحي.

وأشار المصدر إلى الدفع بنحو 100 مركبة عسكرية مع أطقمها إلى جبهات الوازعية، بهدف تعزيز القوات المرابطة وإسناد العمليات العسكرية ضد الفصائل اليمنية .

وتكتسب مديرية الوازعية أهمية استراتيجية نظراً لموقعها الذي يربط المرتفعات الجبلية في تعز بمناطق الساحل الغربي ومضيق باب المندب، ما يجعلها إحدى الجبهات المهمة في العمليات العسكرية الجارية.

ويأتي ظهور التشكيل العسكري الجديد وسط تصعيد ميداني تشهده جبهات القتال، في إطار التحركات العسكرية المرتبطة بعملية «فجر اليمن».