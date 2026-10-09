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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

باكستان تجدد دعمها للسعودية.. وتطالب الحوثيين بوقف الهجمات

باكستان تجدد دعمها للسعودية.. وتطالب الحوثيين بوقف الهجمات
باكستان تجدد دعمها للسعودية.. وتطالب الحوثيين بوقف الهجمات
أ ش أ

أدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الجمعة، الهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون على السعودية.

وأعرب شريف - في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" - عن إدانته للهجمات التي استهدفت مطاري الملك خالد الدولي في الرياض وأبها الدولي.. مشيرا إلى سقوط ضحايا مدنيين جراء تلك الهجمات.

وأشاد رئيس الوزراء الباكستاني بـ "يقظة واحترافية" القوات المسلحة السعودية والتحالف الذي تقوده المملكة في اليمن، لاعتراضهما صواريخ باليستية، معربا عن تضامن بلاده الثابت مع السعودية.

وأكد شريف أن التزام باكستان بسيادة المملكة وسلامة أراضيها وأمنها راسخ، بما يتماشى مع اتفاق مكة للدفاع المشترك والقرارات الأخيرة التي اتخذتها اللجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية التابعة للتحالف.. موضحا أن بلاده تدعم بالكامل حق السعودية في الدفاع عن نفسها.

ودعا رئيس وزراء باكستان، الحوثيين إلى وقف هجماتهم فورا.. مؤكدا أن باكستان ستواصل الوقوف إلى جانب السعودية في مواجهة هذه التهديدات.

وكانت السلطات السعودية قد أعلنت، أمس، مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 36 آخرين في هجمات استهدفت مطارين دوليين في المملكة، أحدهما في العاصمة الرياض، بعدما أعلن الحوثيون إطلاق هجمات على المطارين.

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون على السعودية مطاري الملك خالد الدولي في الرياض وأبها الدولي سقوط ضحايا مدنيين

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