بحث رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم، مع قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، مستجدات الأوضاع الأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وأكدا التزامهما بتعزيز التعاون في مجالي الدفاع والأمن.

وقال أنور - في تدوينة على منصة "إكس" نشرها اليوم /الاثنين/ - إنه اجتمع بقائد الجيش الباكستاني، الذي يقوم حاليا بزيارة ودية إلى ماليزيا، وتبادلا وجهات النظر في عدد من القضايا من بينها أهمية ضمان الأمن البحري الدولي، وضرورة إعطاء الأولوية للحوار وضبط النفس في التعامل مع التوترات الحدودية، واحترام السيادة الوطنية وحماية المدنيين.

وأضاف أنور أن التعاون الوثيق بين ماليزيا وباكستان يعد ركيزة مهمة لدعم السلام والاستقرار في المنطقة.