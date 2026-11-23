كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من أحد الأشخاص وآخرين لقيامهم بالاستيلاء على مركبة "التوك توك" الخاصة به والتعدى عليه بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء محدثين إصابته فضلاً عن منعه من دخول مسكنه وتهديده بإلحاق الأذى به بالقاهرة .



بالفحص تبين أنه بتاريخ 19/ الجارى حدثت مشاجرة بدائرة قسم شرطة المطرية بين طرف أول: القائم على النشر (عامل "له معلومات جنائية" - مصاب بجروح قطعية متفرقة)، وطرف ثان: (نجل عمه "مصاب بجروح متفرقة") مقيمين بدائرة القسم لخلافات بينهما حول الميراث قاما على إثرها بالتعدى على بعضهما بالضرب باستخدام 2 سلاح أبيض محدثين الإصابات المنوه عنها .



أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات ، وتم بارشادهما ضبط (الأسلحة البيضاء "المستخدمة فى التعدى") وأقر القائم على النشر بادعائه بسرقة مركبة "التوك توك" الخاص به للنيل من نجل عمه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية .

