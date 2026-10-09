باكستان: نتضامن مع السعودية ونقف بجانبها في مواجهة تهديد الحوثيين

أكد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، اليوم الجمعة تضامن بلاده الكامل مع المملكة العربية السعودية، مشدداً على مواصلة الوقوف إلى جانبها في مواجهة تهديد الحوثيين.

وأدان شريف بشدة الهجمات الحوثية ضد السعودية، مطالباً ميليشيا الحوثي بوقف هجماتها فوراً.

وفقا لقناة العربية السعودية، قال رئيس الوزراء الباكستاني إن بلاده تقف بثبات وتضامن إلى جانب المملكة، مؤكداً أن التزام باكستان بسيادة السعودية وأمنها راسخ ولا يتزعزع.

استهداف المطارات السعودية

وتواصل الفصائل اليمنية المسلحة استهداف المطارات المدنية في الرباض، حيث تم إلغاء ما يقرب من نصف الرحلات المغادرة من مطار الرياض بحلول الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش أمس، مع توقع المزيد من الإلغاءات يوم الجمعة.

وأعلن المتمردون المدعومون من إيران في اليمن أنهم هاجموا مطار الرياض بصاروخ باليستي يوم الخميس، وذكرت وكالة رويترز، نقلاً عن مصادر، أن طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية كانت متوقفة في المطار اشتعلت فيها النيران وتضررت بشدة.

وعلقت الخطوط الجوية الهندية ولوفتهانزا رحلاتهما إلى العاصمة السعودية.

ولم تعلق المملكة العربية السعودية على الادعاء الأخير، لكنها قالت إن ثلاثة أشخاص قتلوا في غارات جوية على المطار في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وبحسب شركة سيروم لتحليلات الطيران، فقد تم إلغاء ما يقرب من نصف الرحلات المغادرة من مطار الرياض بحلول الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش أمس، مع توقع إلغاء 31 رحلة أخرى يوم الجمعة في جميع المطارات السعودية.