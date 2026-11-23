كشفت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الاثنين، أن أجهزة استخبارات تابعة لدول حلف شمال الأطلسي «الناتو» توصلت إلى تقييمات تشير إلى أن روسيا تعتزم إطلاق قمر صناعي مزود بسلاح نووي إلى الفضاء خلال العام الجاري، في خطوة قد تمثل تصعيدًا خطيرًا في سباق التسلح الفضائي بين موسكو والغرب.

ووفقًا لتقرير مشترك أعدته شبكتا «إن دي آر» و«دبليو دي آر» وصحيفة «زود دويتشه تسايتونج» الألمانيتان، فإن أجهزة استخبارات غربية، من بينها جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني والقوات المسلحة الألمانية، تبادلت معلومات استخباراتية بشأن المشروع الروسي، الذي يحمل اسم «سبوتنيك-إس».

وأضاف التقرير أن القمر الصناعي جرى تجميعه قبل عدة سنوات، ويتمركز حاليًا في منطقة موسكو، مشيرًا إلى أن التقييمات الاستخباراتية الغربية ترجح استعداد روسيا لإطلاقه إلى المدار الفضائي خلال العام الجاري.

وأشار التقرير إلى أن المعلومات المتبادلة بين أجهزة الاستخبارات الغربية تتعلق بطبيعة القمر الصناعي وقدراته المحتملة، في ظل مخاوف من أن يكون جزءًا من برنامج روسي لتطوير أسلحة نووية مضادة للأقمار الصناعية، بما قد يتيح استهداف مجموعات واسعة من الأقمار الموجودة في المدار الأرضي.

وفي المقابل، لم تصدر السفارة الروسية في ألمانيا، أو جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني، أو مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل، ردودًا فورية على طلبات التعليق بشأن ما ورد في التقرير الإعلامي الألماني.

وتعود الاتهامات الغربية بشأن تطوير موسكو أسلحة نووية مضادة للأقمار الصناعية إلى عام 2024، عندما نفت روسيا مزاعم مسؤولين أمريكيين تحدثوا عن سعيها إلى تطوير سلاح قادر على تدمير أقمار صناعية معادية من خلال إحداث انفجار نووي في الفضاء.

ويتهم مسؤولون أمريكيون روسيا منذ سنوات بالعمل على تطوير قدرات نووية فضائية يمكن استخدامها لتعطيل أو تدمير شبكات كاملة من الأقمار الصناعية، وهو ما يثير مخاوف متزايدة لدى واشنطن وحلفائها، نظرًا للاعتماد العسكري المتنامي على البنية التحتية الفضائية في الاتصالات والاستطلاع وتحديد المواقع وتوجيه العمليات العسكرية.

وتبرز في هذا السياق منظومة «ستارلينك» التابعة لشركة «سبيس إكس» الأمريكية، التي توفر خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، وتستخدمها القوات الأوكرانية على نطاق واسع في الاتصالات ودعم العمليات الميدانية، الأمر الذي يجعل أي تهديد محتمل للأقمار الصناعية مصدر قلق مباشر للولايات المتحدة وحلفائها.

وتثير التقارير بشأن المشروع الروسي مخاوف من تداعيات عسكرة الفضاء، إذ إن استخدام سلاح نووي في المدار قد لا يقتصر تأثيره على الأقمار الصناعية العسكرية التابعة لدولة بعينها، بل قد يمتد إلى أقمار مدنية وتجارية لدول متعددة، بما يهدد خدمات الاتصالات والملاحة والإنترنت والأنظمة المرتبطة بها.

وتظل المعلومات المتعلقة بطبيعة السلاح الروسي المزعوم وتوقيت إطلاقه في إطار التقييمات الاستخباراتية التي أوردتها وسائل الإعلام الألمانية، دون إعلان رسمي روسي يؤكد هذه الخطط.