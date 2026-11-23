كشف اللواء عادل عزب، رئيس وحدة مكافحة الإرهاب السابق بقطاع الأمن الوطني، كواليس تعامل الأجهزة الأمنية مع قيادات جماعة الإخوان الإرهابية قبل انتخابات مجلس الشعب عام 2010، موضحا أن قيادات الجماعة كانت تتوقع الحصول على 30 مقعدا فقط.

وقال اللواء عادل عزب، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في بودكاست «شهادة للتاريخ» عبر قناة «صدى البلد»: «أنا كنت حريصا جدا طوال فترة خدمتي على أن ألتقي بقيادات الجماعة حتى عام 2010، واللواء حسن عبد الرحمن أصر على أن أكون موجودا، وكنا نتناقش في انتخابات 2010، وكان معنا محمد مرسي، ومحمد بديع، وسعد الكتاتني.

وأضاف: «كانوا يتمنون الحصول على 33 مقعدًا في البرلمان، ولما فازوا بـ88 مقعدًا، خيرت الشاطر نفسه انزعج؛ لأنهم غير مؤهلين، وبدأوا يتلقون دورات تدريبية بعد كده عشان يعرفوا يتكلموا تحت القبة».

وتابع: «العدد الكبير بيضعف من شكلهم والفكرة اللي كانوا عايزين يروّجوها، وهي أن الإخوان دول أغلبية ومؤهلين، لكن حصلت حوادث فردية كتير، فالناس اكتشفوا أنهم غير مؤهلين. وآخر ما كانوا يتمنوه هو 30 مقعدًا، وكانت القيادة السياسية موافقة، وجتلهم تعليمات وما نزلوش 30، وكل شوية كانوا بيتصلوا بيا، ونسقوا مع قيادات الحزب الوطني في دوائر معينة: ده ينزل وده ما ينزلش».

وأوضح: «وهذا الأمر يؤخذ على الأحزاب السياسية؛ لأنهم كانوا بيعطوهم قبلة الحياة واستمرار التواجد بالتنسيق معاهم في الانتخابات لأجل المقعد. ملعون المقعد ده اللي يخليني أحط إيدي في إيدهم، لأني عارف هما مين وعايزين يعملوا إيه في البلد. بعض العناصر في الحزب الوطني تتحمل مسؤولية ما جرى في الانتخابات، وانتخابات 2010 كانت القشة التي قسمت ظهر البعير».