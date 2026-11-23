انتقد اللواء عادل عزب، رئيس وحدة مكافحة الإرهاب السابق بقطاع الأمن الوطني، ما وصفه بالتناقض بين الخطاب الدعوي الذي ترفعه جماعة الإخوان وممارساتها، مؤكدًا أن الجماعة استخدمت العمل الدعوي والسياسي ضمن أدواتها للوصول إلى أهدافها.

وقال عزب، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في بودكاست «شهادة للتاريخ» عبر قناة صدى البلد، إنه يتحدى أيًا من قيادات الجماعة الكشف عن عدد الإصدارات الدعوية التي أصدرتها على مدار 100 عام، رغم وجود قسم مختص بنشر الدعوة داخل هيكلها التنظيمي.

وأشار إلى أن حسن البنا وصف الجماعة بأنها تجمع بين صفات دعوية وسنية وصوفية وسلفية وطلابية وخيرية، معتبرًا أن تعدد هذه الأنشطة كان، وفق رؤيته، وسيلة للوصول إلى هدف أخونة المجتمع وتغيير شكله في مصر والعالم العربي.