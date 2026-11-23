عقد مجلس شئون التعليم والطلاب بالمجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة أمين المجلس الدكتور مصطفى رفعت، وبحضور عدد من رؤساء الجامعات ونوابهم لشئون التعليم والطلاب، لمناقشة ملفات تطوير المنظومة التعليمية والأنشطة الطلابية، واستعراض مبادرات تستهدف اكتشاف مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم.

واستهل المجلس اجتماعه بالوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على روح رئيس جامعة أسيوط الأسبق الدكتور أحمد المنشاوي، كما كرم نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب الأسبق الدكتور محمد عطية، تقديرًا لجهوده وإسهاماته في تطوير منظومة العمل بالقطاع ودعم الأنشطة الطلابية والارتقاء بالخدمات المقدمة للطلاب.

وهنأ المجلس نواب رؤساء الجامعات الجدد لشئون التعليم والطلاب، وهم الدكتور ياسر لطفي نائب رئيس جامعة المنصورة، والدكتور حازم عليوة نائب رئيس جامعة بنها، والدكتور محمد زيدان القائم بعمل نائب رئيس جامعة المنوفية، بمناسبة توليهم مهام مناصبهم.

واستعرض المجلس نتائج مسابقة «متصدقش»، الهادفة إلى نشر الوعي بين طلاب الجامعات وتعزيز ثقافة التحقق من المعلومات ومواجهة الشائعات والمعلومات المغلوطة، وتنمية مهارات التفكير النقدي لدى الشباب الجامعي، كما أعلن أسماء الفائزين، وكرم أمين المجلس الأعلى للجامعات الدكتور مصطفى رفعت، ومستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية الدكتور كريم همام، أعضاء لجنة التحكيم، تقديرًا لجهودهم في تقييم الأعمال المشاركة.

واستمع المجلس إلى عرض قدمه القائم بعمل رئيس جامعة العاصمة الدكتور السيد قنديل، بشأن مشروع «دولة المواهب الطلابية بالجامعات المصرية»، في ضوء مخرجات منتدى مصر 2026، والذي يستهدف تحويل قدرات الطلاب إلى إنجازات وإبداعات ومشروعات ومبادرات ذات قيمة، من خلال وضع آليات للتنفيذ بالتعاون مع المجلس.

كما استمع إلى عرض رئيس جامعة دمياط الدكتور حمدان ربيع، بشأن مقترح دوري الجامعات للعام الجامعي 2026/2027 وآليات تنفيذه بمشاركة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، إلى جانب عرض رئيس جامعة بورسعيد الدكتور شريف صالح، بشأن تصور لربط الأنشطة الفنية والثقافية بالبعد السياحي، بالتنسيق مع وزارة السياحة.

واستعرض المجلس تصورًا متكاملًا لتطوير منظومة المسرح الجامعي، بالتعاون مع وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة، يتضمن تنظيم ورش عمل متخصصة في التمثيل والإخراج والإلقاء والكتابة ودراسة النصوص المسرحية، فضلًا عن التدريب العملي على الإضاءة والسينوغرافيا والصوت، بهدف اكتشاف المواهب المسرحية لدى الطلاب وصقل قدراتهم الإبداعية.

وفي سياق متصل، استعرض الدكتور كريم همام مبادرة «RE:ROOTS.. مصر التاريخ والحضارة»، التي تستهدف إتاحة الفرصة أمام طلاب الجامعات لاكتشاف جذور الهوية المصرية ومكوناتها التاريخية والثقافية والحضارية، ومناقشة حضورها في الواقع المعاصر، وتحويل المعرفة والحوار إلى أنشطة ومبادرات وإنتاج إبداعي يقوده الشباب داخل الجامعات.

وتناول الاجتماع أعمال تطوير وتحديث منصة الأنشطة الطلابية، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي، بما يتيح توثيق المشاركات والإنجازات الطلابية إلكترونيًا، وتحسين إدارة البيانات وإعداد التقارير ومؤشرات الأداء، وتعزيز التكامل بين مجالات الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية والعلمية والجوالة.

وتهدف المنصة إلى دعم متخذي القرار من خلال توفير قاعدة بيانات لرصد المشاركات وتحليل الأداء وتحديد فرص التطوير، إلى جانب توسيع مشاركة الطلاب وإتاحة الفرصة أمامهم لإبراز مواهبهم وقدراتهم، مع التأكيد على تفعيل خدماتها بالجامعات وتشجيع الطلاب على التسجيل والاستفادة من الأنشطة والفعاليات المتاحة.

كما استعرض مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات الدكتور عمر سالم، ما تم تنفيذه في المنظومة القومية الموحدة لبيانات الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات المصرية، والطلاب المستفيدين من مختلف أوجه الدعم، وأبناء الشهداء والمصابين.

وتستهدف المنظومة حصر وإدارة بيانات هذه الفئات، وتوفير مؤشرات دقيقة وتقارير مركزية قابلة للتحليل لدعم اتخاذ القرار، من خلال إنشاء قاعدة بيانات قومية موثوقة ومحدثة، تتضمن ملفًا إلكترونيًا لكل طالب يشمل بياناته الشخصية والدراسية واحتياجاته والتيسيرات المقدمة له وبيانات التواصل والمستندات الداعمة، بما يسهم في توفير بيئة جامعية دامجة وميسرة.

وأكد المجلس أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجامعات المصرية لتنفيذ خطط تطوير منظومة التعليم وشئون الطلاب، ودعم المبادرات التي تستهدف بناء شخصية الطالب الجامعي وتعزيز مشاركته الإيجابية في مختلف المجالات.