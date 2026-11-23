حذرت الدكتورة إيمان علي مصطفى حسن، الأستاذ المساعد بقسم طب الأطفال بالمركز القومي للبحوث، من الإفراط في استخدام الأطفال للشاشات الإلكترونية، بما يشمل الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب والتلفاز، لما قد يترتب عليه من آثار سلبية على صحتهم الجسدية والنفسية والاجتماعية، خاصة في المراحل العمرية المبكرة.

وأوضحت في تصريح لها اليوم / الأثنين/ أن قضاء الأطفال فترات طويلة أمام الشاشات يرتبط بعدد من المشكلات الصحية والسلوكية، أبرزها إجهاد العين وجفافها، وزيادة احتمالات السمنة والخمول البدني نتيجة قلة الحركة، إلى جانب تأخر النمو اللغوي والإدراكي، وضعف التركيز وتشتت الانتباه.

وأضافت أن الاستخدام المفرط للأجهزة الإلكترونية، خاصة قبل النوم، قد يؤدي إلى اضطرابات النوم والأرق، فضلا عن تراجع مهارات التواصل والتفاعل الاجتماعي المباشر مع الأسرة والأصدقاء.

وفيما يتعلق بالتوصيات الطبية، شددت على ضرورة تجنب استخدام الشاشات للأطفال دون سن السنتين، باستثناء التواصل المرئي التفاعلي عند الحاجة، مع تحديد مدة الاستخدام للأطفال من سنتين إلى خمس سنوات بما لا يتجاوز ساعة واحدة يوميا، على أن يكون المحتوى مناسبا لأعمارهم وذا طابع تعليمي هادف، مع مشاركة الوالدين في المشاهدة.

وبالنسبة للأطفال الأكبر سنا والمراهقين، أوصت بوضع ضوابط واضحة للاستخدام الترفيهي للأجهزة، بما يضمن عدم تأثيرها على النوم والتحصيل الدراسي والنشاط البدني والتواصل الاجتماعي، مع تجنب استخدام الشاشات خلال الساعة السابقة لموعد النوم.

وأكدت أهمية تخصيص أماكن خالية من الأجهزة الإلكترونية داخل المنزل، خاصة غرف النوم ومناطق تناول الطعام، إلى جانب متابعة المحتوى الذي يتعرض له الأطفال، والاستعانة بتطبيقات الرقابة الأبوية لحمايتهم من المواد غير المناسبة، فضلا عن ضرورة أن يكون الوالدان قدوة حسنة في ترشيد استخدام الأجهزة.

وشددت على أن مسئولية الحد من الآثار السلبية للشاشات لا تقع على الأسرة وحدها، وإنما تمتد إلى المدارس والمؤسسات المجتمعية ووسائل الإعلام، من خلال تنظيم الندوات والبرامج التوعوية للتعريف بمخاطر الإفراط في استخدامها، وتشجيع الأطفال على ممارسة الأنشطة الرياضية والفنية والاجتماعية.

وأوصت بوضع قواعد أسرية واضحة ومنظمة لأوقات استخدام الأجهزة الرقمية، وتعزيز التواصل الأسري من خلال تخصيص أوقات مشتركة بعيدا عن الهواتف والشاشات، مع تنمية وعي الأطفال بأهمية الموازنة بين الحياة الرقمية والأنشطة الواقعية.

واختتمت بالتأكيد أن استخدام التكنولوجيا ليس أمرا سلبيا في حد ذاته، وأن الخطورة تكمن في الإفراط وغياب الضوابط والرقابة، مشيرة إلى أن الهدف ليس المنع التام، وإنما الوصول إلى استخدام واع ومتوازن يحمي النمو الجسدي والعقلي والنفسي والاجتماعي للأطفال، ويجعل التكنولوجيا أداة للتعلم والإبداع.