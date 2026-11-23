أكد اللواء عادل عزب، رئيس وحدة مكافحة الإرهاب السابق بقطاع الأمن الوطني، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برودكاست «شهادة للتاريخ» عبر قناة «صدى البلد»: أن محمد مرسي كان يتوقع أن الجيش سيحميه، لكن موقف الجيش كان محايدًا.

وأضاف رئيس وحدة مكافحة الإرهاب السابق أن مرسي كان يشكك في الشرطة، وتحديدًا بعد إعلانها أنها ستقف على الحياد ولن تنحاز لأي طرف.

طلب تلفيق قضية دعارة لإحدى المذيعات

وتابع أن الغرور خلال فترة حكم مرسي وصل به إلى حد مطالبة وزارة الداخلية بتنفيذ أمور غير قانونية وغير أخلاقية، من بينها طلب تلفيق قضية دعارة لإحدى المذيعات.

وأوضح أن هذا التنظيم كان يتسبب في مشكلات، وكان يهدد الشعب بتنظيم القاعدة.

وكشف اللواء عادل عزب، رئيس وحدة مكافحة الإرهاب السابق بقطاع الأمن الوطني، تفاصيل خطة جماعة الإخوان لأخونة المجتمع خلال الفترة من عام 2000 حتى 2012، موضحا أن الجماعة عملت على تغيير مسار التعامل معها من الملف الأمني إلى السياسي، بالتزامن مع تأسيس حزب سياسي عام 2008.

وقال «بدأت خطة الإخوان لأخونة المجتمع منذ عام 2000 إلى 2012، وتغيير الملف من أمني إلى سياسي، وكانوا يريدون عزل جهاز أمن الدولة عن متابعتهم ويتم متابعتهم من خلال مجلس الشعب وغيره».

وأضاف: «أعلن الإخوان تأسيس الحزب السياسي عام 2008 بتوصية من الأمريكان، أنهم يعملوا حزب سياسي بجانب التنظيم السري للجماعة، توطئة لما سيأتي بعد في 2011؛ لأنهم كانوا بيهيئوا حزب سياسي لتقليد منصب الدولة وطبيعي أنهم يقودوا الدولة كحزب سياسي».

وأوضح: «الحزب قدم نفسه حزبًا سياسيًا ووضع بنوده وأهدافه زي أي حزب، وأبقى على جماعة الإخوان، يعني الحزب يعتبر لسان حال الجماعة واستمرار الجماعة بكامل تشكيلاتها، وهنا هناك إشكالية كبيرة، إنه لا يمكن أن تختزل هذا التنظيم لحزب سياسي محلي؛ لأنه تنظيم دولي، وهذه من الثوابت. عام 1939 كان قدم توفيق الشاوي، كان في الوقت ده مسؤول لجنة الاتصالات بالعالم الإسلامي في التنظيم الدولي، وعمل مذكرة أعاد نشرها جمال البنا، وتقول المذكرة: لا يمكن أن تتحول جماعة الإخوان إلى حزب سياسي بالكامل، وإنما ممكن يبقى ليها حزب سياسي أو اثنين أو ثلاثة، أو ممكن أعضاء الجماعة ينخرطوا في أي حزب، شريطة أن يكون انضمامهم بعلم الجماعة ولتحقيق أهداف الجماعة».