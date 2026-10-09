السعودية تعلن استئناف العمليات التشغيلية بمطار الملك خالد الدولي

أعلنت الخطوط الجوية السعودية استئناف العمليات التشغيلية بمطار الملك خالد الدولي وعودة الحركة الجوية إلى طبيعتها، مع استمرار تقييم الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المسافرين والعاملين.

وتعرض مطار الملك خالد الدولي بالرياض وطائرة تابعة للخطوط السعودية لاعتداءين يوم الخميس 8 أكتوبر 2026.

وأسفر الاعتداءان عن استشهاد 3 مواطنين سعوديين وإصابة عدد من المواطنين والمقيمين من جنسيات مختلفة، بإصابات تراوحت بين الطفيفة والبليغة.

كما نُقل جميع المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية، مع تسجيل أضرار مادية.