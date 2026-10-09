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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هيئة الطيران السعودي: استشهاد 3 مواطنين في استهداف مطار الملك خالد

مطار الملك خالد
مطار الملك خالد
نورهان خفاجي

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية، في بيان رسمي، عن تعرض مطار الملك خالد الدولي بالرياض لاعتداءين استهدفا مرافق المطار وإحدى الطائرات التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، يوم الخميس الموافق 8 أكتوبر 2026.

استهداف مطار الملك خالد

وأوضحت الهيئة أن الاعتداء الأول طال مرافق حيوية داخل مطار الملك خالد الدولي، بينما استهدف الاعتداء الثاني بشكل مباشر طائرة تابعة للخطوط السعودية، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ والجهات المختصة باشرت التعامل الفوري مع الاعتداءين فور وقوعهما وفق الإجراءات والخطط المعتمدة لتدابير الطوارئ.

تفاصيل الخسائر البشرية والأضرار المادية

وكشفت الهيئة العامة للطيران المدني أن الاعتداءين أصفرا عن استشهاد 3 مواطنين سعوديين، بالإضافة إلى إصابة عدد من المواطنين والمقيمين من جنسيات مختلفة، حيث تراوحت الإصابات بين الطفيفة والبالغة، وجرى نقل جميع المصابين بشكل فوري إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأضاف بيان الهيئة أن الاعتداءين نتج عنهما أيضاً بعض الأضرار المادية في مرافق المطار والطائرة المستهدفة، مشيرة إلى بدء عمليات حصر وتقييم دقيقة لتلك الأضرار.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني استمرار العمل بالتكامل والتنسيق المستمر مع الجهات الأمنية ذات العلاقة لتقييم الأضرار، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان سلامة المسافرين والعاملين، والمحافظة على أمن وسلامة منظومة الطيران المدني في المملكة.

وأشارت الهيئة إلى استئناف العمليات التشغيلية بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، وعودة الحركة الجوية والملاحة إلى طبيعتها عقب اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والأمنية للتأكد من سلامة التشغيل.

الطيران السعودي مطار الملك خالد الطيران المدني مطار الرياض

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