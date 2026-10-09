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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بوتين يشارك في قمة رابطة الدول المستقلة في تركمانستان

بوتين يشارك في قمة رابطة الدول المستقلة في تركمانستان
بوتين يشارك في قمة رابطة الدول المستقلة في تركمانستان
أ ش أ

 يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الجمعة)، في اجتماع قمة رابطة الدول المستقلة، وقمة بحر قزوين البيئية في منطقة "أفازا" السياحية الوطنية الواقعة على الساحل الشرقي لبحر قزوين.

يبدأ برنامج القمة بعقد اجتماع بصيغة مصغرة؛ ومن المتوقع أن يتبادل القادة وجهات النظر حول التعاون في إطار الرابطة، ومناقشة مسألة رئاسة الرابطة لعام 2027، التي من المقرر أن تنتقل إلى أوزبكستان، وتحديد موعد الاجتماع المقبل لمجلس رؤساء دول الرابطة ، بحسب وكالة "سبوتنك".

وسيواصل رؤساء الوفود مناقشاتهم في صيغة موسعة، حيث سيستمع قادة رابطة الدول المستقلة إلى سلسلة من التقارير. كما سيشارك الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في القمة لأول مرة التي سيتم في ختام أعمالها اعتماد بيان صادر عن رؤساء دول الرابطة بمناسبة الذكرى الـ35 لتأسيسها.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماع قمة رابطة الدول المستقلة منطقة أفازا السياحية الوطنية الواقعة على الساحل الشرقي لبحر قزوين مجلس رؤساء دول الرابطة بحسب وكالة سبوتنك

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