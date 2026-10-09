الفصائل المسلحة باليمن يدمرون طائرة ركاب في مطار الرياض

أفادت تقارير بأن المتمردين اليمنيين استخدموا صاروخين كروز في أحدث هجوم لهم، حيث دمرت الفصائل اليمنية طائرة خالية من الركاب تابعة للناقلة الوطنية السعودية في غارة على مطار الرياض الرئيسي، وفقا لصحيفة ديلي تليجراف البريطانية.

وأظهرت لقطات من مطار الملك خالد الدولي طائرة ركاب سعودية مشتعلة بينما كان رجال الإطفاء يكافحون النيران يوم الخميس.

وقال العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري للفصائل اليمنية المسلحة، إن قوات الحوثيين قصفت مطار الملك خالد بصاروخين كروز، مضيفا أنهم ضربوا مطار نجران وقاعدة خميس مشيط الجوية بصواريخ باليستية في عملية متزامنة.

ونفى التحالف الذي تقوده السعودية رواية المتمردين، وقال المتحدث باسمه، اللواء الركن تركي المالكي، إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت صاروخين باليستيين حوثيين كانا موجهين نحو الرياض، وصاروخاً آخر كان موجهاً نحو خميس مشيط.

إلغاء وتعليق رحلات بالرياض

وألغت الخطوط الجوية الهندية رحلاتها من وإلى الرياض حتى يوم السبت، كما علقت مجموعة لوفتهانزا رحلات شركات الطيران التابعة لها إلى العاصمة السعودية.

وبحسب شركة سيروم لتحليلات الطيران، فقد تم إلغاء ما يقرب من نصف الرحلات المغادرة من مطار الرياض بحلول الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش أمس، مع توقع إلغاء 31 رحلة أخرى يوم الجمعة في جميع المطارات السعودية.

وأعلنت هيئة الطيران المدني السعودية أن مطاري أبها والملك خالد الدوليين استُهدفا يومي الثلاثاء والأربعاء.

وأسفرت الهجمات عن مقتل ثلاثة أشخاص- اثنان من المقيمين الأجانب في أبها وواحد في الرياض - وإصابة ما لا يقل عن 36 مواطناً ومقيماً أجنبياً، بعضهم بإصابات خطيرة.

واشتعلت الحرب في اليمن مجدداً في يوليو بعد انهيار هدنة هشة في عام 2022 وسط الصراع الأمريكي الإيراني، مما أدى إلى عودة السعودية والحوثيين إلى القتال على ساحل البحر الأحمر ومضيق باب المندب .

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: "إن البعثة الأمريكية على علم بالهجمات التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض اعتبارًا من 8 أكتوبر، وتذكّر جميع المواطنين الأمريكيين بضرورة توخي الحذر الشديد".

وأضافت أن "موظفي الحكومة الأمريكية العاملين في المملكة العربية السعودية يحتاجون الآن إلى تصريح خاص" لاستخدام المطار.

جاءت هجمات المطار يوم الخميس في أعقاب هجمات دامية وقعت في وقت سابق من الأسبوع.

وعلى الأرض، احتدم القتال في جميع أنحاء محافظة تعز، ثالث أكبر محافظات اليمن، حيث تحولت الجبهة إلى صراع استنزافي.

1642 غارة جوية للتحالف ضد الفصائل المسلحة

وقال يحي سريع إن الضربات السعودية وضربات التحالف منذ التصعيد الأخير بلغت 1642 هجوماً جوياً وصاروخياً.

وتُفاقم الحرب المتجددة إحدى أخطر الأزمات الإنسانية في العالم، وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها تلقت 1800 طلب من عائلات تبحث عن أقارب مفقودين في اليمن منذ يوليو.