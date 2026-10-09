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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بلاش ابنك يخرج من البيت.. مستشار الرئيس يوجه نصائح عاجلة للأهالي

عوض تاج الدين
عوض تاج الدين
محمد البدوي

وجه الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، مجموعة من النصائح المهمة لأولياء الأمور بشأن التعامل مع إصابة الأطفال بأدوار البرد، مؤكدًا ضرورة الاهتمام براحة الطفل ومتابعة حالته الصحية بشكل مستمر.

متى يجب منع الطفل من الخروج؟

وأوضح عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، ببرنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة «MTI»، أن الطفل المصاب بأعراض دور برد شديدة أو ارتفاع في درجة الحرارة من الأفضل ألا يخرج من المنزل، مع الحرص على تقليل اختلاطه بالآخرين خلال فترة ظهور الأعراض.

وأشار إلى أن حصول الطفل على قدر كافٍ من الراحة وتناول السوائل ومتابعة درجة الحرارة من الإجراءات المهمة خلال فترة المرض، إلى جانب مراقبة أي تطورات في حالته الصحية.

أعراض تستدعي زيارة الطبيب

وشدد مستشار رئيس الجمهورية على ضرورة استشارة الطبيب عند ظهور أعراض شديدة أو غير معتادة على الطفل، خاصة في حالات صعوبة التنفس، والخمول الشديد، وعدم القدرة على تناول السوائل، أو استمرار ارتفاع درجة الحرارة.

كما حذر من إعطاء الأطفال المضادات الحيوية أو أي أدوية دون استشارة الطبيب، مؤكدًا أن تحديد العلاج المناسب يجب أن يتم وفقًا لتقييم الحالة الطبية.

عوض تاج الدين: الدولة مستعدة لأي تطورات فيروسية

وفي سياق متصل، أكد تاج الدين استعداد الدولة للتعامل مع أي تطورات مرتبطة بالفيروسات، مشيرًا إلى توافر اللقاحات للفئات التي تحتاج إلى التطعيم.

وأوضح أنه لا توجد، وفق ما ذكره، مشكلات صحية خاصة مرتبطة بالتغيرات الجوية الحالية، لافتًا إلى أن الفيروسات بمختلف أنواعها لديها قدرة طبيعية على التغير والتحور.

وأشار إلى أن الفيروسات قد تشهد تغيرات جينية أو شكلية تساعدها على الاستمرار والانتشار، كما قد تؤثر هذه التغيرات في طريقة تعامل الجهاز المناعي معها.

الإنفلونزا الموسمية أبرز مثال على تحور الفيروسات

وضرب مستشار رئيس الجمهورية مثالًا بفيروس الإنفلونزا الموسمية، موضحًا أنه يتغير من عام إلى آخر، وهو ما يستدعي متابعة مستمرة للسلالات المنتشرة.

ولفت إلى أن منظمة الصحة العالمية تتابع هذه التغيرات وتعمل على تحديث لقاحات الإنفلونزا الموسمية وفقًا للفيروسات الأكثر انتشارًا، موضحًا أن تركيبة اللقاح قد تختلف من موسم إلى آخر نتيجة التغيرات التي تطرأ على الفيروس.

وأكد عوض تاج الدين في ختام تصريحاته أن التحور لا يمثل أمرًا استثنائيًا بالنسبة للفيروسات، وإنما يعد جزءًا من طبيعتها، مشددًا على استمرار استعداد الدولة للتعامل مع أي تطورات فيروسية جديدة.

عوض تاج الدين الصحة البرد الإنفلونزا الموسمية

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