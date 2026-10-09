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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فليك يحدد بدائل رافينها أمام خيتافي.. موقف صعب لحمزة عبد الكريم

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
رباب الهواري

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، من حسم هوية اللاعب الذي سيشغل أحد مراكز الخط الهجومي خلال مواجهة خيتافي، المقرر إقامتها غدا السبت، ضمن منافسات الدوري الإسباني، في ظل الغموض الذي يحيط بموقف البرازيلي رافينها من المشاركة.

وكانت المباراة تمثل فرصة محتملة للمصري حمزة عبد الكريم للحصول على فرصة قيادة هجوم الفريق الكتالوني، خاصة مع الشكوك المتعلقة بجاهزية رافينها البدنية، إلا أن حسابات فليك تشير إلى اتجاه آخر، في ظل وجود أكثر من بديل لتعويض غياب اللاعب البرازيلي المحتمل.

وذكرت صحيفة «سبورت» الإسبانية أن كريم أديمي بات أحد أبرز المرشحين للمشاركة أساسيًا أمام خيتافي، بعدما حصل على فترة راحة امتدت لنحو ثلاثة أسابيع، وهو ما ساعده على تقليل الإجهاد البدني مقارنة بعدد من زملائه في الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن مشاركة أديمي مع منتخب ألمانيا كانت محدودة، بعدما سمح له يورجن كلوب بخوض مباراتين فقط، كانت الأخيرة منهما يوم 2 أكتوبر، قبل مغادرته معسكر المنتخب.

وعقب عودته، حصل اللاعب على راحة يوم الاثنين، قبل الانتظام في تدريبات برشلونة تحت قيادة هانز فليك بداية من الثلاثاء، ليعزز فرصه في حجز مكان بالتشكيل الهجومي أمام خيتافي.

وفي المقابل، يدرس فليك الدفع بجابرييل جيسوس ضمن التشكيل الأساسي، ليكون الخيار الثاني المتاح أمامه لتعويض الغياب المحتمل لرافينها.

ويسعى الجهاز الفني لبرشلونة إلى تطبيق سياسة المداورة بين اللاعبين، خاصة مع استعداد الفريق لخوض سلسلة من المواجهات المتتالية أمام بيتيس وجالطة سراي وباريس سان جيرمان، وهو ما يفرض ضرورة التعامل بحذر مع الأحمال البدنية.

اختبار أخير يحسم موقف رافينها

ولا يزال موقف رافينها غير محسوم، بعدما غاب عن التدريبات الجماعية بسبب شعوره بآلام في الفخذ، الأمر الذي دفعه إلى مغادرة معسكر منتخب البرازيل مبكرًا.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لاختبار خلال تدريب الجمعة لتحديد مدى جاهزيته، لكن احتمالية البدء على مقاعد البدلاء تظل قائمة لتجنب تفاقم الإصابة.

وبحسب التقرير، تنحصر خيارات فليك لتعويض رافينها بين كريم أديمي وجابرييل جيسوس، ما يقلل فرص حمزة عبد الكريم في الظهور بالتشكيل الأساسي أمام خيتافي

حمزة عبدالكريم برشلونة اخبار الرياضة الاهلي

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