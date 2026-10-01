جيرارد مارتن يكشف صفة مميزة في حمزة عبد الكريم داخل برشلونة

تحدث الإسباني جيرارد مارتن، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، عن زميله المصري حمزة عبد الكريم، مهاجم الفريق الكتالوني، مشيدًا بشخصيته وإمكانياته داخل الملعب وخارجه.

ظهور وحيد لحمزة عبد الكريم مع برشلونة

وكان حمزة عبد الكريم ظهر مع برشلونة مرة واحدة هذا الموسم، بعدما شارك كبديل خلال مواجهة رايو فاليكانو، ضمن منافسات الدوري الإسباني للموسم الجاري 2026/2027.

ويستعد برشلونة لمواجهة خيتافي عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية، في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني "لا ليجا".

ومن المقرر أن تقام مباراة برشلونة وخيتافي يوم 10 أكتوبر المقبل، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، محققًا العلامة الكاملة بعد مرور 7 جولات.

جيرارد مارتن: حمزة أكثر لاعب خجول في برشلونة

وخلال حوار مع صحيفة "سبورت" الكتالونية، طُلب من جيرارد مارتن وصف اللاعبين الجدد في صفوف برشلونة وذكر أبرز صفاتهم، بداية من رودري مرورًا بأنتوني جوردون وكريم أديمي.

وعندما جاء الدور على حمزة عبد الكريم، وصفه جيرارد مارتن بأنه أكثر اللاعبين خجلًا داخل الفريق، لكنه في الوقت نفسه يتمتع بالاجتهاد والإخلاص في عمله.

وقال مدافع برشلونة: "حمزة أكثر لاعب خجول في برشلونة، لكنه مجتهد ومخلص للغاية في عمله".

وأضاف: "بكل صدق، هو إنسان رائع حقًا، كما أنه يمتلك إمكانيات كبيرة في مركز المهاجم".