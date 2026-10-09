وزير الحرب الأمريكي يعلن إعـ.دام منفذ هجوم فورت هود رميا بالرصاص في بث علني

أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيت أن تنفيذ حكم الإعدام بحق نضال حسن، منفذ هجوم قاعدة فورت هود العسكرية في ولاية تكساس عام 2009، سيتم رمياً بالرصاص وبشكل علني، في خطوة ستكون الأولى من نوعها للجيش الأمريكي منذ أكثر من ستة عقود.

وقال هيجسيت، الخميس، إن الإعدام سيُنفذ في 3 ديسمبر المقبل داخل قاعدة فورت هود، مؤكداً أن العملية ستكون متاحة للمشاهدة أمام الجمهور، وذلك بهدف إظهار «العواقب الوخيمة» لمثل هذه الأفعال.

وأضاف أن الحكم سينفذ بواسطة جنود مسلحين بالبنادق، مشيراً إلى أن الهجوم الذي نفذه حسن كان «هجوماً إرهابياً متطرفاً».

وكان نضال حسن، وهو طبيب نفسي سابق برتبة رائد في الجيش الأمريكي، قد أطلق النار على جنود داخل قاعدة فورت هود في نوفمبر 2009، ما أسفر عن مقتل 13 شخصاً وإصابة 32 آخرين.

أول إعدام عسكري أمريكي منذ 1961

ويأتي تنفيذ الحكم بعد موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حكم الإعدام بحق حسن، عقب توصية وزير الحرب بتنفيذه رمياً بالرصاص.

وكان البنتاجون قد أعلن، عقب موافقة ترامب، أن وزير الجيش سيتولى تحديد موعد ومكان تنفيذ الحكم، قبل أن يتم تحديد 3 ديسمبر موعداً للإعدام في قاعدة فورت هود.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، شون بارنيل، تعليقاً على القرار: «لقد حان يوم حساب حسن أخيراً».

وفي حال تنفيذ الحكم في الموعد المحدد، سيكون إعدام نضال حسن أول إعدام ينفذه الجيش الأمريكي منذ عام 1961.

وكان حسن قد أدين بقتل 13 جندياً وإصابة 32 آخرين في حادث إطلاق النار الذي وقع داخل قاعدة فورت هود، قبل أن يصدر بحقه حكم بالإعدام.