قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فليك يحدد بدائل رافينها أمام خيتافي.. موقف صعب لحمزة عبد الكريم
مفاجآت لجنة التسعير المرتقبة.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر
الرئيس الإيراني: نعكف على مراجعة مقترحات الاتفاق مع أمريكا ووضع اللمسات النهائية
بلاش ابنك يخرج من البيت.. مستشار الرئيس يوجه نصائح عاجلة للأهالي
وزير الحرب الأمريكي يعلن إعـ.دام منفذ هجوم فورت هود رميا بالرصاص في بث علني
محمود عاشور يبلغ لجنة الحكام بقراره النهائي بشأن الاستقالة
ارتفاع أسعار البنزين أقل من النووي.. ترامب يوضح حقيقة تصريحاته بشأن قصف إيران سان دييجو ولوس أنجلوس
رئيس جمعية مجاهدي سيناء يرد على سموتريتش: «ارجع لمذكرات ديان وجولدا مائير واعرف إيه اللي حصل في 73»
"الزراعة": إقبال كبير من المواطنين لزيارة المتحف الزراعي ومعرض "زهور مصر" في إجازة احتفالات أكتوبر
ميناء دمياط يدشن لنشي إرشاد سريع جديدين لتعزيز أسطوله البحري
6:22 صباحا.. مكالمة سرية قبل هجوم 7 أكتوبر بدقائق تفضح أخطر أسرار نتنياهو
سكن لكل المصريين 9.. موعد الحجز وشروط التقديم والأوراق المطلوبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الحرب الأمريكي يعلن إعـ.دام منفذ هجوم فورت هود رميا بالرصاص في بث علني

وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيت
وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيت
فرناس حفظي

أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيت أن تنفيذ حكم الإعدام بحق نضال حسن، منفذ هجوم قاعدة فورت هود العسكرية في ولاية تكساس عام 2009، سيتم رمياً بالرصاص وبشكل علني، في خطوة ستكون الأولى من نوعها للجيش الأمريكي منذ أكثر من ستة عقود.

وقال هيجسيت، الخميس، إن الإعدام سيُنفذ في 3 ديسمبر المقبل داخل قاعدة فورت هود، مؤكداً أن العملية ستكون متاحة للمشاهدة أمام الجمهور، وذلك بهدف إظهار «العواقب الوخيمة» لمثل هذه الأفعال.

وأضاف أن الحكم سينفذ بواسطة جنود مسلحين بالبنادق، مشيراً إلى أن الهجوم الذي نفذه حسن كان «هجوماً إرهابياً متطرفاً».

وكان نضال حسن، وهو طبيب نفسي سابق برتبة رائد في الجيش الأمريكي، قد أطلق النار على جنود داخل قاعدة فورت هود في نوفمبر 2009، ما أسفر عن مقتل 13 شخصاً وإصابة 32 آخرين.

أول إعدام عسكري أمريكي منذ 1961

ويأتي تنفيذ الحكم بعد موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حكم الإعدام بحق حسن، عقب توصية وزير الحرب بتنفيذه رمياً بالرصاص.

وكان البنتاجون قد أعلن، عقب موافقة ترامب، أن وزير الجيش سيتولى تحديد موعد ومكان تنفيذ الحكم، قبل أن يتم تحديد 3 ديسمبر موعداً للإعدام في قاعدة فورت هود.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، شون بارنيل، تعليقاً على القرار: «لقد حان يوم حساب حسن أخيراً».

وفي حال تنفيذ الحكم في الموعد المحدد، سيكون إعدام نضال حسن أول إعدام ينفذه الجيش الأمريكي منذ عام 1961.

وكان حسن قد أدين بقتل 13 جندياً وإصابة 32 آخرين في حادث إطلاق النار الذي وقع داخل قاعدة فورت هود، قبل أن يصدر بحقه حكم بالإعدام.

وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيت نضال حسن تنفيذ حكم الإعدام قاعدة فورت هود العسكرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبادرة احلال السيارات

عايز عربية جديدة.. حافز يصل إلى 65 ألف جنيه وتقسيط 10 سنوات في مبادرة إحلال السيارات 2026

تعليمات كنيسة

إلغاء ليلة الحنة والسيشن.. كنيسة بالمنيا تنشر تعليمات بشأن حفلات الزواج

ابنة رانيا فريد شوقى غى اخر ظهور لها

ابنة رانيا فريد شوقي تلفت الأنظار في أحدث ظهور

سحر الإبراشي، والإعلامي الراحل وائل الإبراشي

إثبات حيازة.. أرملة وائل الإبراشي تروي تفاصيل ما حدث لشقتها

المواطن المصري محمد ابو الليل

الخارجية تكشف لصدى البلد حالة المواطنين المصريين المصابين في السعودية

تيجراي

بعد انسحاب جبهة تيجراي.. الجيش الإثيوبي ينهب المستشفيات والمنشآت الحكومية في ميكيلي

أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الخميس في الأسواق

قبل ما تشتري بكرة.. كرتونة البيض تقفز 5 جنيهات وتحركات جديدة في أسعار السكر والزيت والمكرونة

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

الطلاق

زوجي حلف يمين طلاق للمرة الثانية ثم راجعني.. هل أصبحت محرمة عليه؟.. أمين الفتوى يجيب

الدعاء

هل يجوز الدعاء بشخص معين أن يكون من نصيبي؟.. أمين الفتوى يجيب

الصلاة على الكرسي

هل تصح الصلاة على الكرسي لمن لا يستطيع الوقوف؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

مكونات و خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات

خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات
خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات
خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات

ريهام عبد الغفور تتغزل في زوجها برسالة رومانسية

ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة
ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة
ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة

فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟

فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟
فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟
فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟

لحم الحمام .. فوائد و فيتامينات للجسم لا تتوقعها

فوائد لحم الحمام
فوائد لحم الحمام
فوائد لحم الحمام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد