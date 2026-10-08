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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ضغطة زر واحدة قد تكلفك الكثير.. الجانب المظلم لـ تسجيل الدخول السريع

ضغطة زر واحدة قد تكلفك الكثير.. الجانب المظلم لـ "تسجيل الدخول السريع
ضغطة زر واحدة قد تكلفك الكثير.. الجانب المظلم لـ "تسجيل الدخول السريع
لمياء الياسين

في معظم المواقع الكبرى، ستجد قائمة من الأيقونات المألوفة التي تقبع أسفل خانات تسجيل الدخول، لتعرض عليك خيارًا مغريًا: "تسجيل الدخول باستخدام جوجل، أو فيسبوك، أو أبل".

وبمجرد أن تجرّب هذه الطريقة، يصبح من الصعب العودة إلى الوراء؛ فهي تمنحك وصولاً فورياً للمواقع والخدمات بنقرة واحدة، لتختصر عليك وقتًا وجهدًا طويلين. حتى إن غيابها عن بعض المواقع بات يشكّل مصدر إزعاج حقيقي للمستخدم الذي اعتاد السرعة.

ورغم كل هذه السلاسة والراحة، قد يكون هذا هو الوقت المثالي لإعادة النظر في استخدامها، والتوقف عنها تمامًا.

تُعرف هذه الميزة تقنيًا باسم "تسجيل الدخول الموحد" (SSO). ورغم أن الضغط على شعار "جوجل" لا يعني بالضرورة أن مخترقًا ينتظرك خلف الشاشة ليسرق حسابك فورًا، إلا أن القصة وراء كواليسها الأمنية تحمل أبعادًا أخرى تستحق الحذر.

مزايا "تسجيل الدخول الموحد" (SSO)

على الرغم من التوجه المتزايد نحو تقنيات الأمان الحديثة، إلا أن هناك جملة من الأسباب العملية والأمنية التي تجعل الاعتماد على كلمات المرور التقليدية مدعومة بكلمات مرور قوية خياراً أكثر ملاءمة ومرونة في كثير من الأحيان

كيف يعمل تسجيل الدخول الموحد (SSO)؟

تتيح ميزة تسجيل الدخول الموحد (SSO) للمستخدمين إنشاء حسابات جديدة على المواقع والخدمات المختلفة باستخدام حساباتهم الحالية لدى "غوغل" أو أي مزود آخر، مما يلغي الحاجة لابتكار أسماء مستخدمين وكلمات مرور منفصلة لكل موقع.

وعوضاً عن بيانات تسجيل الدخول التقليدية، تعتمد هذه الآلية على قيام "جوجل" بالتحقق من هويتك وإصدار "رموز وصول وهوية" (Access and ID Tokens) تمنح الموقع صلاحية الدخول. وفي الزيارات اللاحقة، يتم استخدام الرموز نفسها أو آليات مصادقة مرتبطة بها لتسهيل الولوج السريع. كما تمنحك هذه الميزة القدرة على تحديد البيانات التي ترغب في مشاركتها مع الخدمة، مع إمكانية تعديل هذه الصلاحيات لاحقاً دون خسارة القدرة على تسجيل الدخول.

حماية الحسابات وتقليص المخاطر

أصبح من الشائع اليوم أنه بمجرد محاولتك تسجيل الدخول إلى موقع ما عبر بريدك الإلكتروني، يتم توجيهك تلقائياً إلى خيار الـ SSO. ويحمل هذا الأسلوب مزايا أمنية هامة، أبرزها:

  • مقاومة الهجمات التقليدية: لن يتمكن المهاجمون من اختراق حسابك عبر هجمات تخمين كلمات المرور المعتادة، حيث يتطلب الأمر اختراق حساب الـ SSO الرئيسي نفسه.
  • الاعتماد على مفاتيح المرور: إذا قمت بربط الحساب بـ "مفتاح مرور" (Passkey) بدلاً من كلمة المرور، فإن خطر سرقة البيانات التقليدية يتلاشى تماماً.
  • ترقية مستويات الأمان: يتيح الـ SSO استبدال الحماية الضعيفة للمواقع الناشئة أو الصغيرة بإجراءات الحماية المتقدمة والصارمة التي توفرها شركات عملاقة مثل "جوجل".
  • تحكم أكبر بالخصوصية: يمنحك النظام سيطرة كاملة على البيانات المشتركة، مع مرونة عالية في إلغاء صلاحيات الوصول في أي وقت.
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