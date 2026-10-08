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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أبل تصدم منتظري iPad mini 8.. ميزة منتظرة لن تروها في الشاشة الجديدة

iPad mini 8
iPad mini 8
لمياء الياسين

تشير أحدث التسريبات القادمة  حول جهاز iPad mini 8 المرتقب أنه من المتوقع أن يأتي مزوداً بشاشة من نوع OLED بمعدل تحديث 60 هرتز، والتي تدعم تردد 120 هرتز والموجودة في طرازات iPad Pro.

تفاصيل التسريب ومصدره

رغم الإشارات المتكررة في بعض التقارير الخارجية إلى دعم تردد 120 هرتز، إلا أن خطوط الإنتاج المحلي أكدت الاعتماد على لوحات LTPS بمعدل 60 هرتز فقط، وهذا أمر حسمته الشركة".

تأكيدات سابقة حول مواصفات الشاشة

لا تعد هذه الأنباء مفاجئة، إذ تتقاطع مع تسريبات سابقة للمصدر ذاته في يوليو الماضي. وتؤكد المؤشرات أن جهاز iPad mini القادم سيعتمد على شاشة OLED مدعومة بلوحة خلفية من السيليكون متعدد البلورات منخفض الحرارة (LTPS) تقتصر على تردد 60 هرتز، لتظل ميزة التحديث السريع حصرية للفئات الأعلى سعراً.

على الجانب الاخر هناك بعض الميزات الجديدة الأخرى التي يمكننا توقعها في جهاز iPad mini 8 الجديد. من المتوقع أن يأتي مزودًا بشريحة A20 Pro أسرع ، وكاميرا FaceTime تم نقلها من الوضع الرأسي إلى الوضع الأفقي، ونظام مكبرات صوت مُعاد تصميمه ، وتصميم مقاوم للماء .وتشير التسريبات إلى أن الإصدار الجديد قد يحصل على تصنيف مقاومة IP68، ما يعزز قدرته على تحمل الظروف المختلفة ويزيد من جاذبيته للاستخدام الميداني.

من المتوقع إطلاق جهاز iPad mini الجديد خلال شهر أكتوبر، لكن شركة آبل لم تُعلن بعد عن موعد إطلاقه. ووفقًا لتقرير من مارك جورمان من بلومبيرج ، ستكشف آبل عن بعض منتجاتها المنزلية الجديدة يوم الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر. مع ذلك، تشير مصادر موقع MacRumors إلى أن آبل تخطط لعقد حدث منفصل في الأسبوع الأخير من أكتوبر ، ما يعني أن جهاز iPad mini 8 قد يُطرح حينها.

جهاز iPad mini 8 شاشة OLED جهاز iPad mini شركة آبل

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