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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مفاجأة في الأسواق.. هاتف vivo Y32 يظهر رسميًا ببطارية عملاقة وسعر غامض

هاتف vivo Y32
هاتف vivo Y32
احمد الشريف

كشفت شركة "فيفو" رسميًا عن هاتفها الجديد "vivo Y32"، والذي فاجأ الجميع ببطارية ضخمة غير معتادة. 

لكن الشركة تركت المستخدمين في حيرة وترقب بعدم الإعلان عن سعره النهائي حتى الآن.

وداعاً للبحث عن شاحن

يأتي هاتف vivo Y32 مزودًا ببطارية عملاقة تبلغ سعتها 8000 مللي أمبير. 

وببساطة شديدة، هذا الرقم الضخم يعتبر استثنائيًا ونادرًا في عالم الهواتف الذكية اليوم. 

يعني هذا أن الموبايل قادر على العمل لعدة أيام متواصلة بشحنة واحدة فقط، دون أن يفصل فجأة. 

تريحك هذه الميزة تمامًا من مشكلة البحث الدائم عن مقبس كهرباء، أو القلق من فراغ البطارية وأنت في الشارع.

رفيق مثالي للمهام الشاقة

وتمثل هذه البطارية الجبارة حلًا سحريًا وعمليًا لمن يستخدمون الهاتف بكثرة طوال اليوم. 

فإذا كنت تقضي وقتك في مشاهدة الفيديوهات، أو تصفح مواقع التواصل الاجتماعي لساعات طويلة، فإن هاتف vivo Y32 سيصمد معك بكل سهولة. 

لن تضطر لحمل شاحن متنقل (باور بانك) ثقيل في حقيبتك بعد اليوم، لأن جهازك مصمم خصيصًا ليتحمل الاستهلاك الشاق ويرافقك في سفرك الطويل براحة تامة.

السر وراء السعر المجهول

ورغم الإعلان الرسمي عن الهاتف وتأكيد قوة بطاريته الاستثنائية، قررت الشركة الاحتفاظ بسر السعر. 

فلم تكشف "فيفو" حتى اللحظة عن التكلفة التي سيدفعها المشتري العادي للحصول على هذا الجهاز. 

جعل هذا الغموض المتعمد الكثيرين في حالة انتظار، لمعرفة ما إذا كان الهاتف سيأتي بسعر اقتصادي في متناول اليد أم سيكون باهظ الثمن.

ترقب وحيرة بين المشترين

وتعتبر خطوة إخفاء السعر طريقة لفت انتباه قوية لزيادة فضول المشترين. 

فالجميع الآن يتحدث عن هاتف vivo Y32 وبطاريته العملاقة التي يصعب إيجاد منافس لها حاليًا. 

وتتجه الأنظار نحو الشركة، في انتظار إعلان رسمي قريب يحسم الجدل ويكشف عن الرقم النهائي لثمن هذا الجهاز العملي.

هاتف vivo Y32 vivo فيفو شركة فيفو باور بانك

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