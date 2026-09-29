فيفو تطلق هاتف V80 ببطارية 7200 مللي أمبير وكاميرات زايس الاحترافية

أعلنت شركة «فيفو» رسمياً عن هاتفها الجديد «Vivo V80» ضمن فئتها المتوسطة الشهيرة بمواصفات قوية.

ويأتي الهاتف ببطارية ضخمة ومنظومة تصوير سينمائية متطورة بالتعاون مع عملاق البصريات الألماني زايس.

كاميرات احترافية بالتعاون مع زايس

كشفت الشركة مواصفات الهاتف رسمياً، حيث تقود منظومة التصوير كاميرا رئيسية بمستشعر سوني المتطور بدقة 50 ميجابكسل مع مانع اهتزاز بصري.

ويساعد هذا المثبت على التقاط صور واضحة وثابتة حتى أثناء حركة اليد المفاجئة.

كما يحمل الهاتف كاميرا تقريب تليفوتو بدقة 50 ميجابكسل تدعم التقريب البصري الحقيقي حتى 3 مرات.

ويتيح لك التقريب البصري تصوير الأشياء البعيدة بدقة ونقاء دون أي تشويش في التفاصيل.

ولعشاق السيلفي، زودت فيفو الواجهة الأمامية بكاميرا فائقة الوضوح بدقة 50 ميجابكسل مع تركيز تلقائي.

بطارية عملاقة وشاشة مريحة للعين في الظلام

يعمل الجهاز ببطارية عملاقة تبلغ سعتها 7200 مللي أمبير تكفي للعمل الشاق طوال اليوم.

وتدعم هذه البطارية الشحن السلكي السريع بقدرة 90 واط لإعادة ملء الهاتف في وقت قياسي.

كما تأتي الشاشة من نوع أوليد بمقاس 6.59 بوصة ومعدل تحديث سلس يبلغ 144 هرتز.

وتصل الشاشة لسطوع قياسي يبلغ 5000 شمعة لرؤية ناصعة ومريحة تحت ضوء الشمس المباشر.

وتستطيع الشاشة أيضاً خفض إضاءتها لشمعة واحدة فقط لحماية عينيك تماماً أثناء القراءة ليلاً.

تحديثات أمنية لست سنوات وموعد الطرح الرسمي

يعمل الهاتف بنظام تشغيل أوريجين أو إس 7، مع التزام بتحديثات أمان تدوم ست سنوات كاملة.

ولم تفصح فيفو بعد عن نوع المعالج الداخلي أو السعر الرسمي المحدد للبيع في الأسواق.

وحددت الشركة يوم السادس من أكتوبر 2026 موعداً رسمياً لبدء طرح الهاتف داخل السوق الهندي.